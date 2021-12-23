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Erhürman: “Hedeflerimiz arasında Lefkoşa’da yeni bir kapı var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hedeflerinin arasında Lefkoşa’da yeni bir geçiş noktası açılması da olduğunu vurguladı. Mağusa kapısının açılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, doğru plan ve programlarla, bu memleketin ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğini belirtti. 

23 Aralık 2021 Perşembe 19:15
Erhürman: “Hedeflerimiz arasında Lefkoşa’da yeni bir kapı var”

Parti’den verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan CTP Lideri Tufan Erhürman, “Bu memleketin gailesini çekenlerle bu yolu yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.
ERHÜRMAN: “ASGARİ ÜCRET BU HALİYLE BİLE ALIM GÜCÜNÜ TAM KORUYAMAZ”
Ekonomide bütünsel yaklaşımın önemine dikkat çeken Tufan Erhürman, asgari ücretteki artışa rağmen sterlindeki artışın bir miktar gerisinde kaldığını kaydetti. Yeni belirlenen asgari ücretin, bu haliyle bile alım gücünü tam da koruyamadığını ifade eden Erhürman, hükümetin, bunun arkasında duracağını ümit ettiğini söyledi. Asgari ücret meselesinin, bütünsel ekonomik yaklaşımın bir parçası olduğuna vurgu yapan Erhürman, artışın, alım gücünü korumak açısından olumlu olduğunu dile getirdi. 
“ASGARİ ÜCRET YÜKSELTİLMELİ, ÖZEL SEKTÖR DESTEKLENMELİDİR”
Hükümetin plan ve programlarıyla, kayıt dışılık ve işsizliğe işsizlik ekleme komplikasyonlarının önüne geçmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, hayat pahalılığının ne kadar verileceğini sordu. Tufan Erhürman, özel sektör emeklisinin de aşağı yukarı buralara yakın bir ücret alması gerektiğini belirterek, “Asgari ücret yükseltilmelidir, aynı zamanda özel sektör desteklenmelidir. Alım gücünü koruyacaksınız ama özel sektörün iş yapma gücünü de korumanız gerekir. Hükümetin bu kararın arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. Bu haliyle dahi bir önceki asgari ücretin, sterlin karşısındaki alım gücünü yansıtmıyor. Bu bize, daha fazla işsizlik, daha fazla kayıt dışılık, fiyatların yukarıya çıkması gibi birtakım sonuçlar getirmemelidir. Hükümetin bunlar üzerinde çalışması gerekir” dedi. 
“BU RAKAM ÖZEL SEKTÖR EMEKLİLERİNE DE VERİLMELİDİR”
Erhürman, hükümetin 90 milyon TL daha borçlanmaya gitme yolunu seçtiğini hatırlatırken, “Türkiye’den kaynak akışının olmadığını da artık herkesin gördüğünü” söyledi. Asgari ücret rakamının özel sektör emeklilerine de verilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Kimsenin daha da fazla insanın işsiz kalmasına, kayıt dışına çıkılmasına sabrı yok. Sakın böyle şeylere sonuç verecek yaklaşım içinde olunmasın” uyarısında bulundu. Erhürman, plansız, programsız yaklaşımların, memleketi uçurumun kenarına getirdiğinin altını çizerken, aynı yaklaşımların devam ettiğini belirtti. 

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“DÖVİZ KARŞISINDA SON DERECE KIRILGAN BİR EKONOMİYE SAHİBİZ”
Erhürman, “Özel sektöre destek beyanında bulunacak mı hükümet?” diye sordu. Gelirlerin dövize endekslenmesinin, halkın alım gücünü koruyacağına dikkat çeken Erhürman, dövizin karşısında son derece kırılgan bir ekonomiye sahip olduğumuzu ifade etti. Aylarca plan, proje yapılması için UBP hükümetlerine çağrıda bulunduklarına vurgu yapan Erhürman, “Kriz masası, kriz hükümeti kurun dedik. Dönemin başbakanı Sayın Ersin Tatar kriz yok dedi memlekette. Sokaktaki gençler bile doların kaç olduğunu bilir hale geldi günümüzde. Çünkü siz memleketi yönetmediniz” diye konuştu. 
“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER TAMAMEN RAFA KALKTI”
Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemde, Türkiye ile ilişkilerin tamamen rafa kalkmış durumda olduğunu öne sürdü. “Siz bu memlekete verdiğiniz hasarın farkında mısınız?” diye soran Erhürman, plansızlık ve programsızlığın devam ettiğini söyledi. KIB-TEK’in milyonlarca lira zarara uğratıldığına işaret eden Erhürman, “Bu bile, bir partinin seçime girmemesini gerektirir” dedi. 
Erhürman, “bu zihniyetin, memleketi uçurumun kenarına getirdiğini, bu uçurumun kenarından memleketi döndürmek zorunda olduklarını” söyledi. 
“MAĞUSA KAPISI AÇILMALI”
Hedefleri arasında Lefkoşa’da yeni bir geçiş noktasının olduğuna da dikkat çeken Erhürman, Mağusa kapısının açılması gerektiğini belirtti. Tufan Erhürman programdaki açıklamalarında yükseköğretimde kalitenin yükseltilmesinin öneminin de altını çizerken, bunun ancak plan ve programla olabileceği üzerinde durdu. Kaosa doğru sürüklendiğimizin altını çizen Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemde yaşananların daha önce eşi benzeri olmadığını belirtti. Erhürman sözlerini, “Memleket krizin içindeyken, kurultaydan başka bir şey konuşmayan bir zihniyet var. Bu memleketin gailesini çekmiyorlar. Bu memleketin gailesini çekenlerle bu yolu yürümeye devam edeceğiz” diyerek sonlandırdı. 
 

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Son Güncelleme: 23.12.2021 22:00
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