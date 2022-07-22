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Erhürman: “Hedef tek başına iktidar”

22 Temmuz 2022 Cuma 15:45
Erhürman: “Hedef tek başına iktidar”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin Lefke kongresinde yaptığı konuşmada, erken genel seçimlerin “ufukta görüldüğünü” belirterek, partisinin hedefinin tek başına iktidar olduğunu söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre CTP İlçe kongreleri, dün akşam Lefke’de başladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kongrede bir konuşma yaptı.

Erhürman, CTP’nin “tek başına iktidarının çok yakın” olduğunun ifade ederek, “Yeter ki toplumu korumamız gerektiğini bilelim. Bu tarihsel görevin CTP’lilerin sırtında olduğunu bilelim. Bir ‘hissa’ diyelim, hiç yaşanmamış bir sonuç çıkacak ve CTP tek başına iktidara gelecek. CTP’nin tek başına iktidarı çok yakındır” dedi.

Yoğun katılımla yapılan Lefke İlçesi 3’üncü Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Vehit Nekipzade, oy birliğiyle yeniden göreve getirildi. İlçe Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun da belirlendiği kongrede, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve milletvekilleri de yer aldı.

Kongre, partiye emek verenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Kongre, divanının oluşturulmasının ardından faaliyet ve mali rapor okunarak aklandı. CTP Lefke İlçe Başkanlığı’na getirilen Vehip Nekipzade de üyelere seslendi. CTP Lefke İlçe Başkanı Vehip Nekipzade, “inançlı ve deneyimli” olduklarına ifade ederek, “Çalışacağız, başaracağız” dedi.

-Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı, tarihin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiriyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kongrede yaptığı konuşmada, “Büyük bir üzüntüyle toprağa verdiğimiz Bayram Karaman abimizi şimdiden özlemle andığımı belirtmek istiyorum. Bayram abinin hayatı, alkışlanacak bir hayattı” diyerek sözlerine başladı.

CTP kurultayına kadar gidecek kongreler sürecinin “çok zor koşullarda” yaşandığını vurgulayan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçirdiğini” söyledi. Erhürman, “Bu sıkıntı, demokrasimize, hukukun üstünlüğü inancımıza, özgürlüklere, ekonomimize dair bir sıkıntıdır” diye konuştu. Tarihin her döneminde belli sıkıntılar yaşandığını belirten Erhürman, “Bu kadar dibe vurulan bir dönemin daha önce yaşanmadığını” savundu.

-“Var oluşumuzun tehdit altında olduğu hissini hep birlikte yaşıyoruz”

“Düşünce özgürlüğüne yönelik saldırıların bu boyutlara ulaştığı başka bir dönem yaşanmadığı” görüşünü savunan Erhürman, “Gençlerimiz göç ediyor çığlıklarının her evden yükseldiğini, hatta bunların, ‘geri dönmeyin ne olur’ çağrısına dönüştüğünü, bu boyuta vardığını hiç görmedik” dedi. Bu kongreler sonucunda oluşacak yeni yönetimlerin önünde “çok ciddi bir görev” olduğuna işaret eden Erhürman, “Görev alacak arkadaşlarımızı çok zor bir dönem bekliyor. Bu görev, Kıbrıs Türk halkını koruma görevidir. Kıbrıs Türk halkının iradesini, hane halkını, kurumlarını korumamız lazım. Kıb-Tek’te, belediyelerde, kurumlara yönelik saldırıların hangi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Var oluşumuzun tehdit altında olduğu hissini hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

-“CTP’nin tek başına iktidarı çok yakındır”

“Pek çok şeyin, Kıbrıs Türk halkının elinden kayıp gittiğini” belirten Erhürman, “Toprak üzerindeki sahipliğimiz elimizden kayıp gidiyor. Ekonomik gücümüz, emek içerisindeki yerimiz elimizden kayıyor. Görev alan arkadaşlar, bütün bunları koruma yükümlülüğü altında olduğumuz bilinciyle çalışmak zorundadır” dedi.

Lefke Belediyesi ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Erhürman, “Lefke Belediyesi’nin Aziz Kaya’dan önce ne halde olduğunu, şimdi nereye geldiğini herkes biliyor. Lefke’yi geriye döndürme lüksümüz yoktur” ifadelerini kullandı.

“Erken genel seçimlerinin de artık ufukta görüldüğünü” ifade eden Erhürman, CTP’nin bu erken genel seçimde tek başına iktidara gelme yolunda olduğunu söyledi. Erhürman, “Yeter ki toplumu korumamız gerektiğini bilelim. Bu tarihsel görevin CTP’lilerin sırtında olduğunu bilelim. Bir ‘hissa’ diyelim, hiç yaşanmamış olacak ve CTP tek başına iktidara gelecek. CTP’nin tek başına iktidarı çok yakındır” dedi.

Genel sekreterliğinden bu yana yedi yıl geçtiğini anımsatan Erhürman, bu yedi yıllık süre içerisinde Lefke ilçesinin merkezle iş birliği içerisinde sergilediği çalışma için teşekkür etti. Erhürman, görev alan herkese başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

-Nekipzade: “İnançlıyız, deneyimliyiz. Çalışacağız ve başaracağız”

Konuşmasına, geçen gün hayatını kaybeden CTP eski milletvekillerinden Bayram Karaman’ı anarak başlayan Nekipzade şöyle devam etti:

“Yoldaşımız Karaman’ın önünde saygıyla eğiliyorum” dedi. Lefke İlçe Gençlik ve Kadın Örgütleri’nin kuruluş aşamaları hakkında bilgi veren Nekipzade, ilçe binasını daha merkezi bir mekana taşıdıklarını kaydetti. Geçen üç buçuk yıl içerisinde, birçok kez yurttaşla bir araya geldiklerini belirten Nekipzade, Genel Başkan Tufan Erhürman ve milletvekillerinin de katılımıyla bölgede çok sayıda toplantı yaptıklarını söyledi. Nekipzade, üreticilerle sayısız toplantı yaptıklarını, köyleri tek tek gezip köy muhtarlarının sorunlarını dinlediklerini de ifade etti. Nekipzade, yeni yönetimle mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Yerel seçimlerin Anayasa aykırı bir şekilde ertelendiğini savunan Nekipzade, CTP olarak Lefke’de seçime hazır olduklarını söyledi. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın seçimi yeniden kazanacağını söyleyen Nekipzade, “Biz güçlüyüz, inançlıyız, deneyimliyiz, çalışkanız. Çalışacağız ve başaracağız” .

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Son Güncelleme: 22.07.2022 16:37
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