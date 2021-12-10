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Erhürman: “Halkın temel meselesi geçim sıkıntısı”

“ALIM GÜCÜNÜ KORUMALIYIZ”

10 Aralık 2021 Cuma 17:15
Erhürman: “Halkın temel meselesi geçim sıkıntısı”

“ALIM GÜCÜNÜ KORUMALIYIZ”

“ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN STABİL PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN MUHASEBE KONUŞULMALI”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın temel meselesinin geçim sıkıntısı olduğunu söyleyerek, alım gücünü korumak gerektiğini belirtti.

Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) zihniyetinin Kıbrıslı Türkleri Sarayönü’ne hapsetmeye çalıştığını savundu.

Bu zihniyetinin 5 yıl daha devam etmesi durumunda, “toplumun uçurumun kenarından düşeceğini” iddia eden Erhürman, ülkenin sağlıkta da ekonomide de eğitimde de uçurumun kenarında olduğunu ileri sürdü.

CTP’den yapılan açıklamaya göre BRTK’da Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu “Burası Önemli” programında konuşan Erhürman, ülkenin tamamen yangın yerine dönüştüğünü ileri sürerek, söz konusu durumu Ulusal Birlik Partililerin de gördüğünü savundu.

İnsanların temel meselesinin geçim sıkıntısı olduğunu vurgulayan Erhürman, bu seçimde herkesin çok açık bir şekilde, memlekete dair ekonomik politikalarını ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

Bu memleketin ekonomisinin, kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olduğunu ifade eden Erhürman, yıllardır kendi ayakları üzerinde duran ekonomiden bahsettiklerini dile getirdi.

“2018’DE DE EURO MESELESİ MASADADIR DEDİK”

CTP Lideri Erhürman, 2018’deki döviz krizinde kendilerinin neler yaptığıyla, şu an neler yapıldığının karşılaştırılması gerektiğini belirtti. Ülkede TL’nin değer kaybının engellenemeyeceğini söyleyen Erhürman, insanların alım gücünün korunması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, kendilerinden sonraki UBP hükümetlerinin, hayat pahalılığını dondurmaya çalıştığını hatırlatarak, 2018’de “Euro meselesi masadadır” diyenin de kendisi olduğunu ifade etti.

“ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN STABİL PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN MUHASEBE KONUŞULMALI”

Tufan Erhürman, ülkenin ekonomik modelinin, Türkiye’nin ekonomik modelinden çok farklı olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

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“Bu ülkede üretime ve ihracata dayalı bir ekonomi kuramayız. Bu nedenle o modelin bizde bir karşılığı yok. Döviz yükseldik sonra senin hayatın pahalılaşacak. Buna karşı birinci seçenek, Türkiye ile imzalayacağınız protokollerde bunu düzenlenmesi ve ortaya çıkan açığın Türkiye tarafından kapatılmasıdır. Bu çok doğru olmaz. İkincisi de sen ülkede öngörülebilirliği sağlamak için stabil bir para birimi üzerinden muhasebeyi korumayı konuşursun” dedi.

“SORUN GELİRLER BACAĞINDA”

Giderlerde zaten dövize geçildiğini söyleyen Erhürman, her şeyin döviz üzerinden alındığını, sorunun gelirler bacağında olduğunu belirtti.

“Acil olan şey muhasebe sistemini Euro üzerinden belirlemektir. Nasıl ki giderler TL yazmasına rağmen Euro üzerinden belirleniyor, gelirlerin de öyle olması lazım” diyen Erhürman, senede iki defa verilen hayat pahalılığının da zaten döviz üzerinden etkilenip hesaplandığını kaydetti.

“HALKIN ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Tufan Erhürman, “Halkımın alım gücünü düşürerek maliyeyi koruma politikasını ne 2018’de uyguladım ne de bundan sonra uygularım. Ekonomi de maliyenin can damarıdır. Bu halkın alım gücünü korumak zorundayız” diye konuştu.

2018’de reel sektör için KKTC’ye Türkiye’den gelen paranın 108 milyon TL olduğunu hatırlatan Erhürman, Ersin Tatar’ın başbakan olduğu dönemde ise 17 milyon TL’nin geldiğini belirtti.

“CTP SANDIKTAN BİRİNCİ PARTİ ÇIKARAK HÜKÜMETİ KURMALI”

“Kıbrıslı Türkleri Sarayönü’ne hapsettiler” diye konuşan Tufan Erhürman, bu seçim sonucunda CTP’nin sandıktan birinci parti çıkarak hükümeti kurması gerektiğini savundu.

Erhürman söz konusu durumun, Kıbrıs Türk halkının belli bir vizyon çerçevesinde kendi ayakları üzerinde durma ve dünyayla buluşmasının gerçekleşmesi için önemli olduğunu dile getirdi.

“BU TOPLUM UÇURUMUN KENARINDADIR”

Tufan Erhürman, bir 5 yıl daha bu zihniyetin iktidarda kalması durumunda bu memleketin çıkmaza gireceği endişesini taşıdığını söyleyerek, “Konuştuğumuz şey CTP’nin ne olacağı meselesi değil, ben CTP’nin ne yapacağını anlatmaya çalışıyorum. Bu toplum uçurumun kenarındadır. Sağlıkta da eğitimde de uçurumun kenarındadır” iddiasında bulundu.

Yeni UBP hükümetinin, eski UBP hükümetlerini eleştirdiğini söyleyen Erhürman, “Bir zihniyet var bu zihniyet 5 yıl daha bu ülkeyi yönetirse uçurumun kenarından düşeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 10.12.2021 19:29
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