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Erhürman: “Halkın fena halde zamanını çaldılar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin halkın zamanını çalmaktan başka bir şey yapmadığını savunarak, şu andan sonra izlenmesi gereken yolun ‘istişare’ olduğunu belirtti. 

13 Ekim 2021 Çarşamba 16:00
Erhürman: “Halkın fena halde zamanını çaldılar”

Erhürman, istifa eden hükümetin bakanlarının artık sadece günlük işleri yapmakla yükümlü olduklarını kaydetti.  
CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümetin istifasının ardından bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, istifa eden hükümetin halkın fena halde zamanını çaldığını savunarak, “Ülkenin bu kadar zamanını çalmamalıydılar” dedi. 
“HÜKÜMET SADECE GÜNLÜK İŞLERİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜ”
Bu noktada, hükümetin istifasını sunduğu andan itibaren sadece günlük işleri yapmakla yükümlü olduğunu belirten Erhürman, istihdam ve vatandaşlık yapılamayacağını kaydetti. 
İstihdam ve vatandaşlık yapmaları durumunda hukuken yok hükmünde olacağını ifade eden Erhürman, bundan sonra gelecek hükümetin de yapılan işlemleri iptal etmek zorunda olacağını söyledi.
“SAYIN TATAR PARTİ BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELMEK DURUMUNDA”
İzlenmesi gerekene prosedüre de değinen Erhürman, “Sayın Tatar ilk fırsatta Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarıyla bir araya gelmek durumundadır. Bir istişare süreci başlatılmak zorundadır” diye konuştu.
Sonucun ne olacağının yapılacak istişareler sonucu ortaya çıkacağını dile getiren Erhürman, şu ana kadar temas olmadığını belirtti. Şu an yapılması gereken işin istişare olduğuna dikkat çeken Erhürman, en erken zamanda seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti. 
Hükümetin zaten Aralık ayında ‘ölü doğduğunu’ söylediklerini hatırlatan Erhürman, nisabı bile sağlayamayan bir hükümet olduğunu belirtti.

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“PARTİ YÖNETİM KURULLARINI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDIK”
Hiç kurulmaması gereken bir hükümetle krizin ortasında çok ciddi bir zaman kaybedildiğini savunan Erhürman, parti yönetim kurullarını olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ifade etti. 
Tufan Erhürman, “Bu hükümetle en dibe vurduk. Umarım daha dibini aramıyordur herkes. Bu saatten sonra Kıbrıs Türk halkı kararını vermek zorundadır” ifadelerini kullandı.
“İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ EKONOMİK YAPI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”
İçinde bulunulan ekonomik yapının sürdürülebilir olmadığını kaydeden Erhürman, “Herkes kararını verecek. Bu ülke, bu halk çıkışa geçmek zorundadır. Kimse bizi daha aşağıya indirmeye çalışmasın” dedi. 
Bu yapıyı değiştirmek zorunda olduklarını belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, “Yamalı bohça şeklinde kurulan yapılarla bu ülkeye zararlar verildi” şeklinde konuştu.
İlk defa Kıbrıs’ta akaryakıtın Türkiye’den daha pahalı bir duruma geldiğini ifade eden Erhürman, bunun sadece pandemiyle açıklanamayacağını kaydetti. 
Hükümetin bugüne kadar halkın sorunlarıyla değil, kurultayla meşgul olduğunu savunan Erhürman, “Bu ülke, kendi ayakları üzerinde duran istikrarlı bir yapı kurmak için harekete geçecek” dedi.
 

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Son Güncelleme: 13.10.2021 16:26
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