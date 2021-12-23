Erhürman: “Halkımızla birlikte kapılarımızı dünyaya açmaya geliyoruz”

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının desteğiyle hükümete geleceklerini ve göreve geldikten sonra kapıları dünyaya açacaklarını belirtti.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP milletvekili adayları, dün akşam bazı basın mensuplarıyla bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin mümkün olduğuna dikkat çekti.

“KIBRIS TÜRK HALKI İKİ BUÇUK SENEDİR KRİZİN ORTASINDA”

23 Ocak seçimlerinin, Kıbrıs Türk halkının ne diyeceğini herkesin duyacağı bir güne işaret ettiğini vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının son iki buçuk senedir bir krizin ortasında olduğunu belirtti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, bütün dünya pandemiyle mücadele ederken, Türk Lirası hızla değer kaybederken, ekonomide çok ciddi açıklar varken, böyle bir krizin ortasında yok hükmünde olan hükümetlerle baş başa bırakıldığını savundu.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının, 23 Ocak’ta bütün bunlara buraya kadar, yeter artık, biz önümüzü görmek istiyoruz, biz çocuklarımızın göç ettiğini değil, bu topraklarda kök saldığını görmek istiyoruz diyecek” dedi.

“BU ÜLKEDE KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN EKONOMİ MÜMKÜNDÜR”

CTP Genel Başkanı Erhürman, bu ülkede kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin mümkün olduğuna dikkat çekerek, “Kıbrıs Türk halkı, tanınmamış olmasına rağmen, KKTC’nin dünyayla buluşabileceğini, kapılarını dünyaya açabileceğini de biliyor. Bu ülkede kapsamlı çözümün tek formülünün iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu da biliyor” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının, çözümden önce dünyayla buluşmanın anahtarının, bu zemine basmak olduğunu da bildiğini belirten Erhürman, “Bu halk Yeşil Hat Tüzüğü’nün, mali yardım tüzüğünün bu zemine basılarak geçtiğini de biliyor. Daha fazla ilişkinin Avrupa ve dünyayla gene bu zemin üzerinden kurulacağını da biliyor” ifadelerini kullandı.

“KARŞIMIZDA AB İLE İLETİŞİM DAHİ KURMAYAN BİR ZİHNİYET VAR”

Tufan Erhürman, halkın karşısında son iki buçuk yıldır hiçbir konuda Avrupa Birliği ile iletişim dahi kurmayan, buna zahmet dahi etmeyen, bununla ilgilenmeyen, bu halkın gailesini çekmeyen bir zihniyet bulunduğunu savunarak, Avrupa ile ilişkinin, bu halkın kendi iradesinden kaynaklanan bir ilişki olduğunu söyledi.

Avrupa ile CTP’nin konuşacağını da yineleyen Erhürman, “Türkiye ile ilişkiler konusunda ‘En çok bizi severler, en çok parayı biz koparırız’ diyenler, nihayet itiraflara başladılar. 3 milyar 250 milyonluk protokol imzaladılar, sadece 950 milyon TL geldi. Halkı, bugün 90 milyon TL daha faiz yükü ve borç yükü altına sokmaktan çekinmediler” dedi.

“TÜRKİYE İLE OLAN İLİŞKİLERDE KAYNAK AKIŞINDA ÇOK CİDDİ SORUN VAR”

Türkiye ile olan ilişkilerde kaynak akışında çok ciddi sorunların olduğunu iddia eden Erhürman, hükümetin Türkiye’den ilaç temini konusunda dahi kıllarını kıpırdatmadığını ileri sürdü.

Erhürman, “Şu anda bu ülkede kanser hastaları, MS hastaları, dikkat sorunu olan çocuklarımız, diyaliz hastaları, bu hastalarımız ilaç sorunuyla karşı karşıyayken normal ağrı kesicilerde, tansiyon ilaçlarında bile sorun başladı ama Türkiye’den ihracat yasağı devam ediyor” hatırlatmasında bulunurken, bu konu hakkında bile TC ile konuşulmadığını kaydetti.

TC ile konuşacak olanın da yine CTP olacağını kaydeden Erhürman, “Çünkü Türkiye’ye de dünyaya da bu ülkenin, bu halkın kapılarını geçmişte de açan, bugün açacak olan da CTP’dir” diye konuştu.

“GİDERLER DÖVİZE ENDEKSLİ, GELİRLERİ DE DÖVİZE ENDEKSLEYECEĞİZ”

Erhürman, son günlerde en çok konuşulan konuların başında, kendilerinin dövize endeksleme politikasının geldiğini işaret ederken, şöyle devam etti:

“Bizimle kimileri dalga bile geçmeye kalktı. ‘Giderlerin hepsi zaten dövize endeksli, biz gelirleri de dövize endeksleyeceğiz’ dedik. ‘Olmaz öyle şey’ dediler. Bir baktık şimdi TL’nin esas sahibi olan TC dedi ki ‘biz artık mevduatları da dövize endeksleyeceğiz’. Dolayısıyla TC’nin bu kararından sonra, herhalde bu arkadaşlar da dövize endekslemenin ne anlama geldiğini anlamışlardır diye umut ediyorum.”

Asgari ücretin net 6 bin 90 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Erhürman, “Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaya göre aslında geçen asgari ücret belirlendiğinde, Sterlin üzerinden alım gücüne bakarsınız onun biraz daha altında kalıyor ama yine de 6 bin 90 lira CTP’nin desteklediği bir rakamdır” dedi.

“ALIM GÜCÜ YERLERDE SÜRÜNÜYOR”

CTP Genel Başkanı, insanların alım gücünün nasıl yerlerde süründüğünü bildiklerinin altını çizdiği konuşmasında, bugün hâlâ asgari ücret üzerinden sosyal sigorta primi yatırmış ve emekliye çıkmış özel sektör emeklisinin maaşının 3 bin 500 TL olduğuna işaret etti.

“Hiçbir şekilde bu 6 bin 90 TL’nin alım gücünün, iki ay sonra da 6 bin 90 olacağını kestirmek mümkün değildir” diye konuşan Erhürman, şimdiki hükümetin, sosyal sigorta prim desteğinin özel sektöre bir sene devam edeceğiyle ilgili söz verdiğini hatırlattı. Erhürman, “Biz bu filmi gördük. Sayın Tatar başbakandı, ‘Yüzde 100 sigorta prim desteği vereceğim Haziran’a kadar’ demişti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bitti, Sayın Ersan Saner geldi, ‘Yeni ekonomik paket açıklayacağım’ dedi. Biz zannettik ki daha fazla şeylerden bahsedecek. Tam tersine sosyal sigorta prim desteklerini yüzde 100’den yüzde 30’a kadar indirdi” diye konuştu.

“VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMAYACAKLARINI BİLİYORUZ”

Söz konusu hamlenin seçime ramak kala yapıldığını hatırlatan Erhürman, “Bu sözü onların tutmayacağını biliyoruz. Zaten onların tutmasına gerek kalmayacak, biz söz veriyoruz CTP’nin kuracağı ve Kıbrıs Türk halkının büyük ortak olacağı hükümette, biz bu sosyal sigorta prim desteğini bir yıl boyunca devam ettireceğiz” dedi.

“OKULLAR TAM GÜN EĞİTİME GEÇECEK… VERGİLENDİRİLMEMİŞ GELİRLER VERGİLENDİRİLECEK”

Erhürman, eğitim alanında, kamu okullarında tam gün eğitime geçeceklerinin de sözünü verirken, vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerinin de altını çizdi. Teşviklerin tümünü yeniden gözden geçireceklerinin de sözünü veren Erhürman, “Net söylüyorum; sonsuz, sınırsız teşvik olmaz. Teşvikler doğru ve verimli alanlara hem tarımda hem hayvancılıkta hem turizmde hem de yükseköğretimde kaydırılacak” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI BU ZİHNİYETER YETER DİYECEK”

Tufan Erhürman, “Bu zihniyet buraya kadar. Kıbrıs Türk halkı, bu zihniyete buraya kadar, yeter, gidin artık diyecek. CTP hükümeti kuracak. Bu hükümetin büyük ortağı Kıbrıs Türk halkı olacak” dedi.

Kıbrıs Türk halkıyla birlikte, doğru zeminde dünyayla ilişki kuracaklarının altını çizen Erhürman, “Kapılarımızı Avrupa’ya da bütün dünyaya da açarız. Kendi ayakları üzerinde duran ekonomiyi de yaratırız” şeklinde konuştu.

Büyük ortağının Kıbrıs Türk halkının olduğu hükümete geleceklerini vurgulayan Erhürman, “Yaptıklarımız ortadadır. Çok daha iyisini Kıbrıs Türk halkının bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte yapmaya geliyoruz. Evet, CTP 23 Ocak’tan sonra geliyor, hepimize şimdiden hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.