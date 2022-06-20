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Erhürman: “Halkımızı ve üreticimizi stabil para birimine geçerek koruyabiliriz“

20 Haziran 2022 Pazartesi 12:45
Erhürman: “Halkımızı ve üreticimizi stabil para birimine geçerek koruyabiliriz“

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın ve üreticilerin stabil para birimine geçerek korunabileceğini söyledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek üreticinin içinde bulunduğu durumu ele aldı. Ziyarette Erhürman’a milletvekilleri de eşlik etti.

CTP, bir süre önce sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve ekonomik örgütlere ziyaret başlatmıştı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplumun hem ekonomik hem de demokratik fukaralaşma sürecinden geçtiğini söyleyerek, üreticilerin Türk Lirası’ndaki dengesizlikten dolayı günden güne üretimden koptuğunu ifade etti.

Üretimin değerinin iki yıllık pandemi sürecinde anlaşıldığını belirten Tufan Erhürman, “Ülkedeki bu istikrarsızlığın sürmesi halinde Kıbrıslı Türkler üretimden tamamen koparılacak” dedi.

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Toplumun üretimden kopması halinde ülkede hellim bile bulunamayacağını ifade eden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin kendi hellimini dünyaya satmak yerine Güney Kıbrıs’tan hellim satın almak durumunda kalabileceğini söyledi.

Bu tehlikenin sadece üretim sektörü için değil tüm sektörler için geçerli olduğunu belirten Erhürman, bunun sebebinin plansızlık olduğunu, karşılarında planlama yapabilecek bir yapı bulunmadığını savundu.

-“Bugün yazılan rakamlar, ertesi gün anlamını kaybediyor”

Geride bırakılan seçim sürecinde CTP’nin gelirleri Euro’ya endeksleyip stabil para birimine geçilmesini ortaya koyduğunu hatırlatan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkını ve üreticisini ancak bu sayede koruyabileceklerinin altını çizdi.

“Hükümet ettiğini iddia edenler protokol imzaladı diye seviniyorlar” ifadesini kullanan Erhürman, protokole yazılan rakamların TL’deki değer kaybı nedeniyle ertesi gün anlamını yitirmeye başladığını söyledi.

Kıbrıslı Türklerin artık güçlerini birleştirerek hep birlikte mücadele etmesi gerektiğine işaret eden Erhürman, bunun bir varoluşsal problem haline geldiğini ifade etti.

CTP olarak Güven Yaratıcı Önlemlerin müzakere edilmesi gerektiğini savunduklarını da aktaran Erhürman, Ercan ve Mağusa limanlarının açılması halinde doğrudan ticaret yapılabileceğini, daha fazla kapı açarak talebi artırabileceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 20.06.2022 14:49
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