banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ortaeğitimde yüzyüze eğitim başladı
Ortaeğitimde ders başı
“Suç işlemeye devam edeceğim!”
“Suç işlemeye devam edeceğim!”
91'i yerel 124 pozitif vaka
91'i yerel 124 pozitif vaka
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu!
banner376
Flaş Haber
91'i yerel 124 pozitif vaka
Kapat

Erhürman gündemi değerlendirdi

Başbakan Saner’in son günlerde yaptığı açıklamalarla “iyice komik duruma düşmeye başladığını” söyleyen Erhürman, “açıklamaları trajikomik ama kasaptan 10 liralık kıyma almak zorunda kalan insanların gülecek hali kalmadı. Olayın trajik yanı, komedi yanına ağır basıyor” dedi.

14 Eylül 2021 Salı 12:15
Erhürman gündemi değerlendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Uzun bir süredir söylüyoruz, ortada bir hükümet falan yok” diyen Erhürman, haftalık test zorunluluğunun, okulların yüz yüze eğitime başlamasından bir gün önce duyurulmasının en basit örneklerden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Eğitimde dün yaşananların yaşanma ihtimali olduğu çok önceden öngörülmesi gerekirdi. Bu hükümetin ölü doğduğunu hep söyledik. Bunu söylerken hedefimiz siyasi yıpranma yaratmak falan değildi. Meclis’te nisabı bile sağlayamayan, durmadan kamuoyu önünde tartışan, her kararı 3-4 kez değiştiren bir yapıdan söz ediyoruz. Gerekli planlamalar yapılmaması sonucunda çocuklar dün test kuyruklarında eziyet çekmek zorunda kaldı.”

“HÜKÜMET PLANALAMAR YAPMALI, PLANLAMA İÇİN KONSANTREYE İHTİYAÇ VAR AMA KONSANTRASYONLARI KURULTAYA YÖNELİK”

Hükümetin planlamalar yapması gerektiğini, planlama içinse konsantreye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Erhürman, “Oysa hükümetin şu anki konsantrasyonu kurultaya yönelik. TV programlarına bakıyorsunuz, tüm konuşmalar kurultay ile ilgili, kendine göre tırnak içinde ‘projeler ve vizyonlarını’ anlatıyor. Memleket felaket bir durumda. Ama haberlere bakıyorsunuz, hükümetten gelen açıklamaların büyük bir çoğunluğu kurultaya yönelik. Fakat sokağın derdi ekonomi, asgari ücret” şeklinde konuştu.

“BÖYLE BİR YAPI İLE BÖYLE BİR KRİZ DÖNEMİNİ GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Hükümet programında Ekim ayına yönelik erken seçim maddesi bulunduğunu, Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde, başkanın seçilememesi nedeniyle Başbakan’ın daha erken bir zamanda seçim yapılması için hodri meydan çektiğini, hukukun ayaklar altına alındığını ifade eden Erhürman, “Böyle bir yapı ile böyle bir kriz dönemini geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KASAPTA 10 LİRALIK KIYMA TALEP ETMEK ZORUNDA KALAN İNSANLARIN GÜLECEK HALİ KALMADI”

banner341
Başbakan Ersan Saner’in son günlerde yaptığı açıklamalarla “iyice komik duruma düşmeye başladığını” söyleyen Erhürman, “Hayat pahalılığıyla ilgili ‘Ayşe abla, Fatma teyze’ şeklindeki açıklamaları trajikomik bir durum. Ama kriz içinde ekmek parası bulamayan, kasapta 10 liralık kıyma talep etmek zorunda kalan insanların gülecek hali kalmadı. Olayın trajik yanı, komedi yanına ağır basıyor” dedi.

“HÜKÜMETLE HİÇBİR İLETİŞİMİMİZ VE UZLAŞIMIZ YOK”

Erken seçim konusunda hükümetle istişare içinde olup olmadıklarına ilişkin soru üzerine CTP Genel Başkanı Erhürman, “Hükümetle hiçbir iletişimimiz ve uzlaşımız yok. Sadece geçmiş olsun demek için birbirimizle telefonda görüştük” şeklinde yanıt verdi.

KOALİSYON İDDİASI… “CTP’NİN GÜNDEMİ ÇOK UZUN BİR SÜREDİR NET”

Faiz Sucuoğlu’nun UBP Genel Başkanı seçilmesi halinde CTP ile koalisyon kurulacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Erhürman, şöyle devam etti:

“CTP’nin gündemi çok uzun bir süredir net. Biz seçimi, geçim için ortaya koyuyoruz. Geçimi sağlamak için konsantrasyona sahip değiller. Koalisyonun iki partisi, ikiye bölünmüş durumda. Büyük ortak ise kurultay nedeniyle kendi için bölündü. Böyle bir hükümet, tarihte görülmedi. Meclis’in iradesi fena halde yıprandı. Mevcut iradeden 3 hükümet çıktı, başka bir hükümetin çıkması mümkün değil. Biran önce irade temizlenmeli. Bu yıpranmış Meclis yapısı içerisinde yeni bir hükümet çıkarmak imkânsız. Erken seçime gitmeliyiz.”

“YÖNETİLMEYEN BİR KRİZ VE BUNUN ALTINA EZİLEN KIBRIS TÜRK HALKI”

Halkın gözünde Meclis itibarının kalmadığını ifade eden Erhürman, “Bu halk yönetiliyormuş gibi hissetmiyor. Hem de bunu bir kriz içinde yaşıyoruz. Yönetilmeyen bir kriz ve bunun altına ezilen Kıbrıs Türk halkı” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Halkın derdi, kendi dertlerine çözüm bulunmasıdır. Eve kapanmadan önceki ziyaretlerimde gördüm, bu insanlar hükümetten gitmedikçe, krizle baş etmemiz mümkün değil diyor. Başbakan TV programlarına çıkıyor, çok başarılı olduğunu iddia ediyor. Trajikomik bir durum var ama işin trajedi ayağı komedi ayağını öyle bir bastırdı ki gülecek bir durum kalmadı.”

banner360
Son Güncelleme: 14.09.2021 12:51
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu 11:00'de toplandı
Bakanlar Kurulu 11:00'de toplandı
Kıbrıslı Türk Kenan Poleo, İngiltere'nin yeni İstanbul Başkonsolosu oldu
Kıbrıslı Türk Kenan Poleo, İngiltere'nin yeni İstanbul Başkonsolosu oldu
Ortaeğitimde yüzyüze eğitim başladı
Ortaeğitimde yüzyüze eğitim başladı
Binboğa-Yem Ltd’de uzlaşı sağlandı
Binboğa-Yem Ltd’de uzlaşı sağlandı
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Hava durumu
Hava durumu
“Suç işlemeye devam edeceğim!”
“Suç işlemeye devam edeceğim!”
Binboğa Yem'deki grev sona erdi
Binboğa Yem'deki grev sona erdi
Ölümlü trafik kazası
Ölümlü trafik kazası
91'i yerel 124 pozitif vaka
91'i yerel 124 pozitif vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim