Erhürman gündemi değerlendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Uzun bir süredir söylüyoruz, ortada bir hükümet falan yok” diyen Erhürman, haftalık test zorunluluğunun, okulların yüz yüze eğitime başlamasından bir gün önce duyurulmasının en basit örneklerden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Eğitimde dün yaşananların yaşanma ihtimali olduğu çok önceden öngörülmesi gerekirdi. Bu hükümetin ölü doğduğunu hep söyledik. Bunu söylerken hedefimiz siyasi yıpranma yaratmak falan değildi. Meclis’te nisabı bile sağlayamayan, durmadan kamuoyu önünde tartışan, her kararı 3-4 kez değiştiren bir yapıdan söz ediyoruz. Gerekli planlamalar yapılmaması sonucunda çocuklar dün test kuyruklarında eziyet çekmek zorunda kaldı.”

“HÜKÜMET PLANALAMAR YAPMALI, PLANLAMA İÇİN KONSANTREYE İHTİYAÇ VAR AMA KONSANTRASYONLARI KURULTAYA YÖNELİK”

Hükümetin planlamalar yapması gerektiğini, planlama içinse konsantreye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Erhürman, “Oysa hükümetin şu anki konsantrasyonu kurultaya yönelik. TV programlarına bakıyorsunuz, tüm konuşmalar kurultay ile ilgili, kendine göre tırnak içinde ‘projeler ve vizyonlarını’ anlatıyor. Memleket felaket bir durumda. Ama haberlere bakıyorsunuz, hükümetten gelen açıklamaların büyük bir çoğunluğu kurultaya yönelik. Fakat sokağın derdi ekonomi, asgari ücret” şeklinde konuştu.

“BÖYLE BİR YAPI İLE BÖYLE BİR KRİZ DÖNEMİNİ GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Hükümet programında Ekim ayına yönelik erken seçim maddesi bulunduğunu, Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde, başkanın seçilememesi nedeniyle Başbakan’ın daha erken bir zamanda seçim yapılması için hodri meydan çektiğini, hukukun ayaklar altına alındığını ifade eden Erhürman, “Böyle bir yapı ile böyle bir kriz dönemini geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KASAPTA 10 LİRALIK KIYMA TALEP ETMEK ZORUNDA KALAN İNSANLARIN GÜLECEK HALİ KALMADI”

Başbakan Ersan Saner’in son günlerde yaptığı açıklamalarla “iyice komik duruma düşmeye başladığını” söyleyen Erhürman, “Hayat pahalılığıyla ilgili ‘Ayşe abla, Fatma teyze’ şeklindeki açıklamaları trajikomik bir durum. Ama kriz içinde ekmek parası bulamayan, kasapta 10 liralık kıyma talep etmek zorunda kalan insanların gülecek hali kalmadı. Olayın trajik yanı, komedi yanına ağır basıyor” dedi.

“HÜKÜMETLE HİÇBİR İLETİŞİMİMİZ VE UZLAŞIMIZ YOK”

Erken seçim konusunda hükümetle istişare içinde olup olmadıklarına ilişkin soru üzerine CTP Genel Başkanı Erhürman, “Hükümetle hiçbir iletişimimiz ve uzlaşımız yok. Sadece geçmiş olsun demek için birbirimizle telefonda görüştük” şeklinde yanıt verdi.

KOALİSYON İDDİASI… “CTP’NİN GÜNDEMİ ÇOK UZUN BİR SÜREDİR NET”

Faiz Sucuoğlu’nun UBP Genel Başkanı seçilmesi halinde CTP ile koalisyon kurulacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Erhürman, şöyle devam etti:

“CTP’nin gündemi çok uzun bir süredir net. Biz seçimi, geçim için ortaya koyuyoruz. Geçimi sağlamak için konsantrasyona sahip değiller. Koalisyonun iki partisi, ikiye bölünmüş durumda. Büyük ortak ise kurultay nedeniyle kendi için bölündü. Böyle bir hükümet, tarihte görülmedi. Meclis’in iradesi fena halde yıprandı. Mevcut iradeden 3 hükümet çıktı, başka bir hükümetin çıkması mümkün değil. Biran önce irade temizlenmeli. Bu yıpranmış Meclis yapısı içerisinde yeni bir hükümet çıkarmak imkânsız. Erken seçime gitmeliyiz.”

“YÖNETİLMEYEN BİR KRİZ VE BUNUN ALTINA EZİLEN KIBRIS TÜRK HALKI”

Halkın gözünde Meclis itibarının kalmadığını ifade eden Erhürman, “Bu halk yönetiliyormuş gibi hissetmiyor. Hem de bunu bir kriz içinde yaşıyoruz. Yönetilmeyen bir kriz ve bunun altına ezilen Kıbrıs Türk halkı” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Halkın derdi, kendi dertlerine çözüm bulunmasıdır. Eve kapanmadan önceki ziyaretlerimde gördüm, bu insanlar hükümetten gitmedikçe, krizle baş etmemiz mümkün değil diyor. Başbakan TV programlarına çıkıyor, çok başarılı olduğunu iddia ediyor. Trajikomik bir durum var ama işin trajedi ayağı komedi ayağını öyle bir bastırdı ki gülecek bir durum kalmadı.”