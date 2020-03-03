Erhürman Gönyeli’de yurttaşlarla bir araya geldi

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ’NİN ARDINDAN 5’Lİ KONFERANSIN HAYATA GEÇMESİ EN TEMEL BEKLENTİM”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhüman, Gönyeli’de yurttaşlarla bir araya geldi.

CTP’den yapılan yazılı açıklaya göre, CTP Gönyeli Ocak Örgütü’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından 5’li konferansın hayata geçmesinin en temel beklentisi olduğunu söyledi ve bu 5’li konferansın sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.

ERHÜRMAN: “OTURUP BEKLEMEYECEĞİZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Müzakere süreçlerinde artık zaman kaybetmek istemediklerini dile getiren Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden sonra gerçekleştirilecek olan 5’li konferansa çok iyi hazırlanarak gitmemiz gerekiyor. Çünkü biz sonuç çıksın diye oraya gidiyoruz, tekrardan en başa dönmek istemiyoruz. Bizim yoğun çabalarımıza rağmen yine bir sonuç alamazsak da bizi adım adım çözüme ulaştıracak adımları atmamız gerekiyor. Bunun için de oturup beklemeyeceğiz, çok çalışacağız” dedi.



KKTC ekonomisinde tehlike çanları çaldığını dile getiren Erhürman, Türkiye’den gelen kaynakların da artık çok sınırlı olduğunu, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmaları gerektiğini kaydetti.Erhürman, “Bunun için de Cumhurbaşkanlığı makamına büyük görevler düşüyor. Cumhurbaşkanı’nın hem içeride hem de dışarıda çok çalışması gereken bir süreç var önümüzde. Yurt dışında tek kabul gören makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır, bu nedenle de turizmde, yükseköğretimde, ticarette önümüzde duran engelleri kaldırmak için Cumhurbaşkanı’nın sürekli girişimler yapması gerekmektedir” dedi.Ülkede “hükümetler nezdinde siyasi istikrarsızlık” olduğunu, bu yüzden de uzun vadeli projeleri hayata geçiremediklerini belirten Erhürman, “Bu durum toplumun her kesimine olumsuz yansıyor. Ancak bizim Cumhurbaşkanı’mızın Bakanlar Kurulu’na dilediği zamanlarda başkanlık etme yetkisi de vardır. Bu yetkisini kullanarak hükümetler arasında köprü vazifesi görebilir ve uzun soluklu projelerin takipçisi olabilir. Yani Cumhurbaşkanlığı’nın 5 yıllık istikrarlı görev süresini içte ve dışta çok etkin kullanmalıyız. Çünkü biz kimliğimizi, kültürümüzü ve varlığımızı daha ileriye taşımak istiyoruz” diye konuştu.