banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109860
ALTIN
316.868
DOLAR
6.1426
STERLİN
7.8679
EURO
6.8292
banner339
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)

Erhürman Gönyeli’de yurttaşlarla bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhüman, Gönyeli’de yurttaşlarla bir araya geldi.

Erhürman Gönyeli’de yurttaşlarla bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhüman, Gönyeli’de yurttaşlarla bir araya geldi.

03 Mart 2020 Salı 13:47
Erhürman Gönyeli’de yurttaşlarla bir araya geldi
banner337

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ’NİN ARDINDAN 5’Lİ KONFERANSIN HAYATA GEÇMESİ EN TEMEL BEKLENTİM”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhüman, Gönyeli’de yurttaşlarla bir araya geldi. 
CTP’den yapılan yazılı açıklaya göre, CTP Gönyeli Ocak Örgütü’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından 5’li konferansın hayata geçmesinin en temel beklentisi olduğunu söyledi ve  bu 5’li konferansın sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.
ERHÜRMAN: “OTURUP BEKLEMEYECEĞİZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
Müzakere süreçlerinde artık zaman kaybetmek istemediklerini dile getiren Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden sonra gerçekleştirilecek olan 5’li konferansa çok iyi hazırlanarak gitmemiz gerekiyor. Çünkü biz sonuç çıksın diye oraya gidiyoruz, tekrardan en başa dönmek istemiyoruz. Bizim yoğun çabalarımıza rağmen yine bir sonuç alamazsak da bizi adım adım çözüme ulaştıracak adımları atmamız gerekiyor. Bunun için de oturup beklemeyeceğiz, çok çalışacağız” dedi.

banner317
“ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLERİN KALKMASI İÇİN SÜREKLİ GİRİŞİMLER YAPILMALI” 
KKTC ekonomisinde tehlike çanları çaldığını dile getiren Erhürman, Türkiye’den gelen kaynakların da  artık çok sınırlı olduğunu,  kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmaları gerektiğini kaydetti.
Erhürman, “Bunun için de Cumhurbaşkanlığı makamına büyük görevler düşüyor. Cumhurbaşkanı’nın hem içeride hem de dışarıda çok çalışması gereken bir süreç var önümüzde. Yurt dışında tek kabul gören makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır, bu nedenle de turizmde, yükseköğretimde, ticarette önümüzde duran engelleri kaldırmak için Cumhurbaşkanı’nın sürekli girişimler yapması gerekmektedir” dedi.
“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI İÇTE VE DIŞTA ETKİN KULLANMALIYIZ”
Ülkede “hükümetler nezdinde siyasi istikrarsızlık”  olduğunu, bu yüzden de uzun vadeli projeleri hayata geçiremediklerini belirten Erhürman, “Bu durum toplumun her kesimine olumsuz yansıyor. Ancak bizim Cumhurbaşkanı’mızın Bakanlar Kurulu’na dilediği zamanlarda başkanlık etme yetkisi de vardır. Bu yetkisini kullanarak hükümetler arasında köprü vazifesi görebilir ve uzun soluklu projelerin takipçisi olabilir. Yani Cumhurbaşkanlığı’nın 5 yıllık istikrarlı görev süresini içte ve dışta çok etkin kullanmalıyız. Çünkü biz kimliğimizi, kültürümüzü ve varlığımızı daha ileriye taşımak istiyoruz” diye konuştu.
 

banner340
Son Güncelleme: 03.03.2020 17:13
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan Erhüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alayköy’de Hayvancılara Yönelik Seminer Düzenleniyor
Alayköy’de Hayvancılara Yönelik Seminer Düzenleniyor
Yaga, Kuzey İrlanda’daki Yatırım Ajansı Modellerinde İncelemelerde Bulundu
Yaga, Kuzey İrlanda’daki Yatırım Ajansı Modellerinde İncelemelerde Bulundu
Dışişleri Bakanlığı: Rum liderliği manipülasyon yapıyor
Dışişleri Bakanlığı: Rum liderliği manipülasyon yapıyor
Kamusen:
Kamusen: "işe Alınan Eski Cas Çalışanlarının Görevlendirilmelerinde Popülist Davranıldı"
Meclis’te Sınır Kapılarının Kapanması, Eğitim, İdlib, Balıkçılık Ve Askerlik Ele Alındı
Meclis’te Sınır Kapılarının Kapanması, Eğitim, İdlib, Balıkçılık Ve Askerlik Ele Alındı
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Türkülerle DAÜ etkinliği ertelendi
Türkülerle DAÜ etkinliği ertelendi
KTGB, Hüseyin Kanatlı için başsağlığı mesajı yayımladı
KTGB, Hüseyin Kanatlı için başsağlığı mesajı yayımladı
Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali başladı
Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali başladı
Yarın 6 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 6 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim