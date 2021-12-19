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Erhürman: “Giderlerimiz dövizse, gelirlerimiz de dövize sabitlenecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hemen hemen tüm giderlerinin döviz üzerinden olduğunu, alım gücünü korumak içinse gelirlerin de dövize sabitlenmesi gerektiğini ve göreve geldiklerinde bunu hayata geçireceklerini söyledi.

19 Aralık 2021 Pazar 17:15
Erhürman: “Giderlerimiz dövizse, gelirlerimiz de dövize sabitlenecek”

Partiden yapılan açıklamaya göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte İskele temasları çerçevesinde Bafra Spor Kulübü’nü ziyaret etti ve bölge halkıyla bir araya geldi.

Erhürman’a ziyaretinde Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile milletvekili adayları da eşlik etti. Toplantıda CTP’nin 23 Ocak erken genel seçimlerine yönelik vizyonu ele alındı.

“ÜLKE HER GEÇEN GÜN BATIYOR, YÖNETENLER İZLİYOR”

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“Ülkenin ekonomik darboğazdan geçtiğine” işaret eden Erhürman, “Ekonominin her geçen gün daha da kötüye gittiğini, halkın alım gücünün dibe vurduğunu, buna karşın yönetenlerin izlemekle yetindiğini” söyledi. Akaryakıttan tüpe, sütten ekmeğe kadar bütün temel tüketim maddelerine zam geldiğini ve toplumun bunu artık kaldırabilecek noktada olmadığına, Kıbrıslı Türklerin Güney’de veya Avrupa’da iş bulma arayışına girdiğine işaret eden Erhürman, insanların göç yollarına düşmemesi için alım gücünün korunmasına yönelik formüller üretilmesi gerektiğini vurguladı. Erhürman, “23 Ocak’ta göreve geleceklerini ve bu konuda gerekli çalışmaları başlatacaklarını” söyledi.

“EKONOMİYİ TOPARLAYACAK GÜÇLÜ KADROMUZLA GELECEĞİZ”

“CTP’nin 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlerden birinci parti çıkacağını” vurgulayan Erhürman, güçlü bir kadroyla seçime gireceklerini ve bu kadronun “ekonomiyi toparlayacak güçte olduğunu” söyledi. Kıbrıs Türk halkının giderler kısmında dövize çoktan geçtiğini ifade eden Erhürman, gelirlerin de dövize endekslenmesi gerektiğini anlattı. Göreve geldikten sonra bu konuda adımlar atacaklarını belirten Erhürman, halkı bu ülkede tutmak için, bu ülkeden göç etmemesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

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Son Güncelleme: 19.12.2021 21:52
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