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Erhürman: “Gençlerin göç etmesinin önüne geçeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gençlerin umutlarını yitirmesine sebep olanların gideceklerini savunarak, 23 Ocak’tan sonra CTP’nin iktidarıyla birlikte Kıbrıs sorununda doğru zemine geri dönüleceğini ve gençlerin göç etmesinin önüne geçileceğini söyledi. 

24 Aralık 2021 Cuma 19:15
Erhürman: “Gençlerin göç etmesinin önüne geçeceğiz”

Erhürman, Kıbrıs sorununun doğru raydan çıktığını ancak 23 Ocak’tan sonra uluslararası toplum ve uluslararası hukukun da kabul ettiği gibi iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm zeminine yeniden geri dönüleceğini kaydetti.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman dün Mağusa’da “Gençler Soruyor Tufan Erhürman Cevaplıyor” etkinliğine katıldı ve gençlerin sorularına cevap verdi.
“KAZANIMLARIMIZI ÇÖZÜM İRADESİ ZEMİNİNE BASARAK ELDE ETTİK”
Kıbrıs Türk toplumunun özellikle 2004 yılındaki Annan Planı referandumuna evet demesiyle birlikte Avrupa kapılarının açıldığını ve bu konuda birçok kazanım elde edildiğini ifade eden CTP Genel Başkanı Erhürman, gençlerin bu doğru zemin sayesinde Avrupa’da eğitim hakkı elde ettiğini ve AB bursu almaya hak kazandıklarını anlattı. 

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Kıbrıs müzakerelerinde doğru zemine basılması durumunda çözüme ulaşılamadığı durumda bile Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuk ve uluslararası toplumla parça parça da olsa buluşma imkanı yakaladığını kaydeden Tufan Erhürman, müzakereleri tekrar bu zemine çekeceklerini söyledi. 
“AMACIMIZ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR EKONOMİ”
Kıbrıs sorununun çözümü hedefinin yanında iki hedefleri daha bulunduğunun altını çizen Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne kadar olan sürede halkı dünyayla buluşturmak ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak amacında olduklarını dile getirdi. 
CTP’nin hükümette bulunduğu 2018’de Derinya ve Aplıç kapılarının açıldığını ve o bölgedeki çarşıların hareketlendiğini belirten Erhürman, 23 Ocak’tan sonra göreve geldikten sonra Lefkoşa’da Mağusa Kapısı’nı açacaklarını, bu sayede hem iki toplumu daha çok buluşturacaklarını hem de iki ekonomiyi yakınlaştıracaklarını kaydetti. 
 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 21:43
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