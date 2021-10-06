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Erhürman Genç TV'ye konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçmen sayısında fahiş bir fark olursa kıyamet kopacağını kaydetti.

06 Ekim 2021 Çarşamba 14:40
Erhürman Genç TV'ye konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı Programı’na konuk oldu ve geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile önümüzdeki seçimler arasındaki seçmen sayısında fahiş bir fark olması durumunda ‘kıyametin kopacağını’ vurguladı. CTP’nin 2022 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde her beldede aday çıkaracağına da dikkat çeken Erhürman, çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

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Erhürman: Meclis'te destekleri bile yokken memlekette diktatörlük ilan ediyorlar"

Azınlık Hükümeti’nin ilk günden beri nisap sorunu yaşadığını kaydeden Erhürman, Meclis’i kapatma basiretinin bile gösterilemediğini söyledi. Yaz döneminde Azınlık Hükümeti yetkililerinin kendileriyle diyaloğa geçmediğini ifade eden Erhürman, şu anda ortada hükümet olmadığını belirtti. Azınlık Hükümeti’nin uzun bir süre ağzına Anayasa kelimesini almaması gerektiğini dile getiren Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin Aralık’tan beridir Meclis’i de yok hükmüne getirdiğini vurguladı. Meclis’in itibarının yerle bir olduğunu söyleyen Erhürman, “Bir yasama dönemi içerisinde 74 yasa gücünde kararname çıkarttılar. Bu ülkede başkanlık sistemi varmış gibi. Meclis’te destekleri bile yokken memlekette diktatörlük ilan ediyorlar” dedi.

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