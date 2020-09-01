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Erhürman, Furbol Federasyonu yöneticileriyle dışa açılmayı görüştü

Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, KKTC sporunun dışa açılması için doğru yolların belirlenip, bilirkişilerden oluşan bir ekiple o yollardan gidilmesi gerektiğini vurguladı. 

01 Eylül 2020 Salı 18:06
Erhürman, Furbol Federasyonu yöneticileriyle dışa açılmayı görüştü
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Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, KKTC sporunun dışa açılması için doğru yolların belirlenip, bilirkişilerden oluşan bir ekiple o yollardan gidilmesi gerektiğini vurguladı. 

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 1’inci Başkanvekili Orçun Kamalı ile görüştü. Girne Mete Adanır 20 Temmuz Stadı’nda gerçekleşen görüşmede Erhürman ile Orçun Kamalı görüş alışverişinde bulundu.

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Sporla ilgili konuların bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, KKTC sporunun dışa açılması için doğru yolların belirlenip o yollardan gidilmesi gerektiğini vurguladı. 

Spor hukukunu bilen kişilerden oluşacak uzman bir ekiple sporun uluslararası alana nasıl taşınacağı yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Devletin içeride ve dışarıda bir spor politikası olmalı. Sporumuzda her branş için ödül ve teşvik düzenlemelerine gitmeliyiz. Uluslararası müsabakalara daha kolay katılım gösterilebilecek branşlara öncelikli davranmalıyız. Yine bu yönde Kıbrıs sorunu çözümleninceye kadar, olimpiyat bayrağı ile müsabakalara katılmanın yollarını aramalıyız” dedi.

Orçun Kamalı da bilirkişi ve hukukçularla oluşturulacak bir komitenin sporda süreklilik sağlayacağına ve spora çok büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 18:44
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCumhuriyetçi Türk Partisi
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