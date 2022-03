Erhürman: “Euro’ya endeksleme meselesi artık samimiyetle konuşulmalı”

“ELEKTRİK VE AKARYAKIT ZAMLARI DOMİNO ETKİSİ YARATIYOR”

“YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNİN ERTELENMESİ ANAYASAYA AYKIRI… BUNA MÜSAADE ETMEYİZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu memleketin artık Euro’ya endeksleme meselesini samimiyetle konuşma zorunluluğu vardır” ifadelerini kullandı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Erhürman, TV2020’de soruları yanıtladı.

Erhürman, “Ne kadar daha bu memleket, her şeyin döviz üzerinden hesaplandığı ama gelirlerin TL olduğu bir sistemle kendini döndürebilecek?” diye sordu.

Elektrik ve akaryakıt zamlarının domino etkisi yarattığını belirten Erhürman, alım gücünün her gün daha da düştüğünü belirtti. Erhürman, zamlar konusunda maliyenin elini taşın altına koymamasını eleştirdi.

Yerel yönetim seçilerine de değinen Erhürman, “Yerel yönetim seçimleri 4 yılda bir yapılır. Ertelenmesi durumunda, bunun anayasaya aykırı olacağı açıktır. Haziran 2022’de seçim yapılacak. Yapılmaz derseniz, bu anayasa ihlalidir. Buna müsaade etmeyiz” dedi.

Piyasada pahalılığı yaratan en büyük unsurların elektrik ve akaryakıt olduğuna kaydeden Erhürman, elektriğe zammın, elektriğe zam olarak kalmadığını belirtti.

Söz konusu zamların her şeye domino etkisi yarattığına dikkat çeken Erhürman, tüm sektörlerin etkilenmesi sonucunda maliyetlerin de arttığını kaydetti.

Akaryakıt zammında da durumun aynı olduğunun altını çizen Erhürman, “Hükümetler hayat pahalılığı meselesini değerlendirirken, elektrik ve akaryakıta yapılan zamları üç kere düşünmek zorundadırlar” diye konuştu.

“MALİYE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYDI”

Hükümetin, elektrik ve akaryakıtta sürekli zam yapar konumda olduğunu söyleyen Erhürman, elektriğe yapılan zammın, “hesapsız yapıldığını” savundu.

“Faturaya bakıldığı gün, UBP’nin adını da faturada görmesi gerekir herkesin” diyen Erhürman, bu konuda aylardır öneri yaptıklarını söyledi.

“Maliye’nin elektrik zammı konusunda elini taşın altına koymadığını” ileri süren Erhürman, ‘bu zihniyetin, elini sürekli halkın cebine attığını’ iddia etti.

Fiyat İstikrar Fonu’nun (FİF) önemine işaret eden Erhürman, söz konusu fonun amacının, fiyat istikrarını sağlamak olduğunu hatırlattı.

“FİYAT İSTİKRAR FONU AŞAĞIYA ÇEKİLMELİYDİ”

FİF ile ilgili değerlendirme yapan Erhürman, şöyle devam etti:



“FİF şu anda aşağıya çekilmeliydi ki akaryakıt biraz olsun ucuzlasın. 30 kuruş da FİF’e zam yaptılar akaryakıtta. Amaç yine maliyenin gelirlerini artırmak. Alım gücü düşecek, alım gücü düştüğünde insanlar alamayacak. Haziran ayında hayat pahalılığında bunu da ödemek zorunda kalacak maliye.İnsanların alım gücünün daha da zor duruma sokulduğunu ifade eden Erhürman, “Hane halkı durmadan maliyeyi besleyip de nereye gittiği belli olmayan bir kaynağı yaratmak yükümlülüğü altında değildir” dedi.“AKARYAKITTA İNDİRİM AÇIKLANDI, SÜT PAHALI OLDU”Hükümetin “yanlış başladığını, 3 yıldır da yanlış yaptığını” savunan Erhürman, akaryakıtta ‘indirim’ açıklandığı gece, sütün pahalı olduğunu anımsattı.Hükümetin, tüm sorunlar ortadayken, “hangi makama kim gelecek” konusuyla uğraştığını ileri süren Erhürman, “Bir şey yapmaya konsantre bir yapı karşımızda yok. Pahalılığı savaş ve pandemi ile açıklamaya çalışıyorlar. Bu politikanın kendisi 6 ay sonra maliyeyi daha da çökertecek” dedi.Kayıt dışı ekonominin, her dönem sorun olduğunu ifade eden Erhürman, sosyal sigortalara prim ödeyenlerin sayısının 35 bin kişi azaldığını belirtti.“SOSYAL SİGORTALAR MAAŞ ÖDEYEMEYECEK DURUMA GELECEK”Söz konusu durumu “alarm zili” olarak niteleyen Erhürman, sosyal sigortaların borçlanmaması durumunda maaş ödeyemeyecek duruma getirildiğini kaydetti.Erhürman, “Bu memleketin artık Euro’ya endeksleme meselesini samimiyetle konuşma zorunluluğu vardır. Akaryakıt fiyatlarının yükselme sebebi sadece akaryakıtın yükselmesi değil. Ne kadar daha bu memleket döviz üzerinden hesaplandığı ama gelirlerin TL olduğu bir sistemle kendini döndürebilecek?” diye sordu.Hayvancının da yemi döviz üzerinden aldığına dikkat çeken Erhürman, söz konusu alandaki bütün hammaddelerin Ukrayna’dan ve Rusya’dan geldiğini söyledi.“VATANDAŞIN CEBİNE ELLERİNİ UZATMAYA DEVAM EDİYORLAR”İnsanların alım gücünün bu kadar düştüğünde, maliyenin nereden gelir elde edebileceğini soran Erhürman, Maliyeyi ayakta tutacak olan üç ayak olduğundan bahsetti.Vergilendirilmemiş gelirlerin vergilendirilmesi gerektiğine işaret eden Erhürman, seçim döneminde birçok kez bu konuyu dile getirdiklerini kaydetti. Erhürman, “Gelirleri artıracağım diye vatandaşın alım gücünü düşürdüğünüz anda, işletmeleri korumamış olursunuz ve maliye elde edeceği gelirleri alamaz. Vatandaşın alım gücünü aşağıya çekme pahasına, vatandaşın cebine elini uzatmaya devam ediyorlar” dedi.Hükümetin, Kıbrıs’ın güneyinden gelenlerin alışverişine sırtını dayamaya devam ettiğini belirten Erhürman, “Kendi halkımın alım gücü düşüyor, bağımlılığımız artıyor. Kapılar kapansa, talep yerle bir olacak” dedi.“İntihar etmiş bir hükümet ile karşı karşıya olunduğunu” savunan Erhürman, karşılarında muhatap olmadığını ileri sürdü.Erhürman, “Meclis Başkanlığı seçimi yaşandı, bakanlar değişti. Hala bakanlar arasında değişiklik olacağı söyleniyor. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız” diye konuştu.“ANAYASAYI İHLAL ETMENİZE MÜSAADE ETMEYİZ”Yerel yönetim seçimlerinin tarihinin Anayasa’da net olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Yerel yönetim seçimleri 4 yılda bir yapılır. Ertelenmesi durumunda, bunun anayasaya aykırı olacağı açıktır. Haziran 2022’de seçim yapılacak. Yapılmaz derseniz, bu anayasa ihlalidir. Buna müsaade etmeyiz” dedi.Memlekette Anayasa’nın, asgari uzlaşma zemini olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Siz anayasayı paspas edemezsiniz. Bir emsal daha yaratılamaz. Reform, belediyelerin daha yetkili hale gelmesi ve mali yönden güçlenmeleridir” diye konuştu.