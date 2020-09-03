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Erhürman: “Etkin bir Cumhurbaşkanlığı tasarlıyoruz”

03 Eylül 2020 Perşembe 18:52
Erhürman: “Etkin bir Cumhurbaşkanlığı tasarlıyoruz”
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ERHÜRMAN: “ETKİN BİR CUMHURBAŞKANLIĞI TASARLIYORUZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, hem içeride, hem dışarıda çok daha verimli çalışan, etkin bir Cumhurbaşkanlığı tasarladıklarını belirtti.

Erhürman “Cumhurbaşkanlığı makamı için doğrusu budur” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, Hemşireler Birliği’ni ziyaret etti. 

Birlik yöneticileriyle özellikle sağlık çalışanlarının sorunları ve pandemi sürecini değerlendiren Erhürman, sağlık çalışanlarının böylesine büyük bir salgınla mücadele edecek donanıma ve yetkinliğe sahip olduğunu vurguladı.

Pandemi döneminin çok öğretici olduğunu, sağlık çalışanlarına toplumun her kesiminin güven duyduğunu kaydeden Erhürman, devlet yönetiminin ise uyumsuzluk, koordinasyonsuzluk ve yanlış adımlar nedeniyle ciddi bir güvensizlik yarattığını kaydetti.

Halkın bütün kesimlerinin sağlık çalışanlarına güvendiğine işaret eden Erhürman, hükümetin ise güven verme konusunda çok kötü bir durumda olduğunu söyledi.

Erhürman, pandemi sürecinde organizasyonsuzluğun ekonomide ve eğitimde de organizasyonsuzluğu beraberinde getirdiğini, sorunların katlanarak büyüdüğünü ifade etti.

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“TEK BİLİM KURULU VE KRİZ MERKEZİ OLMALIYDI”

Pandemi sürecinin başında birden çok bilim kurulundan bahsedildiğini, bunun ciddi bir karmaşayı beraberinde getirdiğini anımsatan Erhürman şunları kaydetti:

“Başından beri tek bir Bilim Kurulu, bir de onunla birlikte çalışacak sağlık alanında kriz merkezi ve ekonomi anlamında kriz merkezi oluşturulması gerekliydi ki, doğru kararları verebilelim. Sağlığı da gözeterek, ekonomiyi en iyi şekilde ayağa kaldırabilecek kararları alabilelim. Ama bir yandan sağlık çalışanlarımızın özverileri sayesinde özgüvenimiz güçlenirken, diğer taraftan da yönetim kaynaklı bir güvensizlik problemiyle karşı karşıyayız.”

“VİRÜSLE MÜCADELE SINIR TANIMAZ”

Mevcut koşullar nedeniyle dünyadan bir miktar izole durumda olduğumuzu söyleyen Erhürman, virüs ve hastalıkların sınır tanımadığını, hastalıklarla mücadelenin de sınır tanımaması gerektiğini söyledi.

Bunun dünyaya anlatabileceğini kaydeden Erhürman, “Devletin tanınmaması başka bir meseledir, hemşirelerin, hekimlerinin ve onların birliklerinin, örgütlerinin tanınmaması başka bir şeydir. Bu ikincisinin kabul edilmesi mümkün değil. Bu sınırları ben özellikle Cumhurbaşkanlığı üzerinden aşabileceğimize yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI BİLGİ VE VERİ SAHİBİ OLMALI”

Cumhurbaşkanlığı’nın sağlıktaki gelişmeleri de dünyayla buluşturmak için bilgi ve veri sahibi olması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Hem içeride, hem dışarıda çok daha aktif çalışan ve ülkemizi tüm kurum ve kuruluşlarımızla olabildiğince dışarıya açan, sağlık, eğitim, kültür-sanat gibi dünyada çok da sınırı olmayan alanlarda da etkin bir Cumhurbaşkanlığı tasarlıyoruz ve bu yönde çalışıyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 03.09.2020 19:21
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