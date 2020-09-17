banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1105
ALTIN
471.179
DOLAR
7.5214
STERLİN
9.7880
EURO
8.8789
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Bu sektörün torpili kimden!
Bu sektörün torpili kimden!
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
banner364

Erhürman: “Ekim Ortasından İtibaren 5’li Konferans ve Çözüm İçin Ekibimiz ve Vizyonumuzla Göreve Hazır Olacağız”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Ekim ayı ortasından itibaren 5’li konferans ve Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri çerçevesinde çözüm için göreve hazır olacaklarını bildirdi.

17 Eylül 2020 Perşembe 10:35
Erhürman: “Ekim Ortasından İtibaren 5’li Konferans ve Çözüm İçin Ekibimiz ve Vizyonumuzla Göreve Hazır Olacağız”
banner337
banner351

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Ekim ayı ortasından itibaren 5’li konferans ve Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri çerçevesinde çözüm için göreve hazır olacaklarını bildirdi.
Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in seçimlerden sonra Kıbrıs için 5’li konferans girişimi yapacağına dair açıklamalarının son derece önemli olduğunu kaydetti.
Erhürman sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin başlatılması için Ekim ayı ortasından itibaren bütün ekip ve çözüm vizyonuyla göreve hazır olacakları mesajı verdi.

banner341
Erhürman açıklamasında şöyle dedi:
“BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in Kıbrıs sorununa BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulmak için seçimler sonrası 5'li Konferans çağrısını yinelemesi son derece önemlidir. Bu vesileyle, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin başlatılması için Ekim ayı ortasından itibaren bütün ekibimiz ve çözüm vizyonumuzla göreve hazır olacağımızı bütün taraflara duyurmakta fayda görüyorum.”
 

banner360
Son Güncelleme: 17.09.2020 10:39
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Adayı Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres
Kamuda Kış Mesaisi Pazartesi Başlıyor…
Kamuda Kış Mesaisi Pazartesi Başlıyor…
Gaziler Günü Cumartesi Kutlanacak
Gaziler Günü Cumartesi Kutlanacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için Antalya’ya döndü, Yunanistan bu dönemi fırsata çevirebilir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için Antalya’ya döndü, Yunanistan bu dönemi fırsata çevirebilir
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti
Tatar Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti
Gazimağusa Polis Müdürlüğü personelinin testleri negatif
Gazimağusa Polis Müdürlüğü personelinin testleri negatif
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Bu sektörün torpili kimden!
Bu sektörün torpili kimden!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim