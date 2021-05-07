Erhürman: “Dünyayla bağlantımız kopma eşiğine gelebilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cenevre’de Kıbrıs Türk liderliğinin sergilediği tutumdan dolayı Kıbrıslı Türklerin çözüm isteyen taraf pozisyonundan uzaklaştığını ve dünyayla bağlantının kopma noktasına ulaşabileceği konusunda endişeli olduğunu söyledi.

CTP, Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmi 5 + BM zirvesinin ardından sivil toplum örgütleri, ekonomik örgütler ve sendikalara istişare ziyaretleri başlattı.

CTP’nin gayriresmi 5+BM zirvesi ardından başlattığı istişare ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na (KTEZO) gerçekleşen ilk ziyarette, Erhürman’a Genel Sekreter Erdoğan Sorakın eşlik etti ve Cenevre zirvesinde yaşanan gelişmeler ve bunun Kıbrıs Türk toplumuna etkileri ele alındı.

ERHÜRMAN “KIBRIS TÜRK TARAFININ TEZLERİNİN KABUL GÖRMEYECEĞİ ORTADAYDI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Eşit egemenlik ve iki devletli çözüm” önerisiyle zirveye gittiğini ancak bunun kabul görmeyeceğinin açık bir şekilde ortada olduğunu öne süren Erhürman, zirveden önce diğer tarafların Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyondan yana tavır koyduklarını vurguladı.

Erhürman, Cenevre’ye gitmeden önce pandemi gerekçe gösterilerek Tatar’ın Meclis’e gelip bilgilendirme yapmadığını, Cenevre’de bu bilgilendirmeyi beklediklerini söyledi.

Kendileri Cenevre’deyken basında 6 maddelik bir önerinin çıktığını ifade eden Erhürman, heyetle yapılan toplantıda “Bu maddeleri mi sunacaksınız?” sorusunu sorduklarını ancak Tatar’ın kendilerine “Böyle bir belge yok. Bunlar asparagas haberlerdir” dediğini, ancak ertesi gün belgenin sunulduğunu iddia etti.

“BU BELGE MÜZAKERELERİN BAŞLAMAMASI İÇİN SUNULDU”

Tatar ve heyeti tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunulan belgenin ilk maddesinde iki kesimin statülerinin eşitlenmesi gerektiğinin yer aldığını vurgulayan Erhürman, “BMGK’nın böyle bir karar alamayacağı herkes tarafından bilindiğine göre sunulan belge, ‘Türk tarafı müzakerelere başlamak istemiyor’ anlamına gelir” dedi.

“Bu sayede Annan Planı referandumundan beri çözüm istemeyen taraf statüsünde olan Rum tarafının artık çözümü savunan taraf olarak görüldüğünü öne süren Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının çözümün dışına çıkan ve gerçekçi olmayan öneriler ortaya koyan taraf konumuna düşürüldüğünü söyledi ve bunun CTP tarafından kabul edilmeyeceğini vurguladı.

“HAKLARIMIZI ARAYAMAZ NOKTASINA GETİRİLİYORUZ”

Erhürman, yerli üreticilerin Yeşil Hat Tüzüğü’nden kaynaklanan ticaret haklarının ve AB’ye gümrüksüz mal ithal edilmesinin çözüm isteyen taraf olma zemininden kaynaklandığını ve tüm bunların bu zeminden gerçekleştirildiğini belirtti.

Pandemi döneminde AB’nin diğer üye ülkelere yardımlar yaptığını ve Kıbrıs Türk tarafının da bundan faydalanması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Erhürman, “Bu taleplerimizi dile getirirken çözüm iradesi zeminine basarak söylüyorduk.

Çünkü ‘Biz çözüm istiyoruz ama Rum tarafı istemiyor diye bizi mi cezalandıracaksınız?’ sorusunu soruyorduk. Şimdi bu soruyu da soramaz hale geldik” dedi.

Erhürman, burada ciddi bir problem yaşanabileceğini ve Kıbrıslı Türklerin dünyayla olan bağlantısının kopma noktasına ulaşabileceğini ifade etti.

“KRİZDEN ÇIKIŞ STRATEJİMİZ YOK”

Erhürman, tüm ülkelerin pandemiden kaynaklı yaşadığı krizden sonrası için stratejik planlar yaptığını, Kuzey Kıbrıs’ta böyle bir ekonomik planın olmadığını , uygulanan yanlış yöntemlerden dolayı daha da büyük kriz içine girdiğini dile getirdi.

“Biz CTP olarak uzun vadeli kalkınma planı kavramını tekrardan tartışmaya açıyoruz“ diyen Erhürman, bunun Anayasa’da yeri olduğunu, kalkınma planının Meclisten geçmesi gerektiğini, bunu istikrar konusundaki sıkıntının aşılması noktasında bir çözüm önerisi olarak gördüklerini kaydetti.

Erhürman “Günü kurtarmaktan öteye geçemiyorduk, şimdi günü bile kurtaramıyoruz” dedi.

Cenevre’deki gelişmelerden sonra sınır kapılarının ne zaman açılabileceğine dair öngörüleri olmadığını ifade eden Erhürman, AB üzerinden gönderilen aşılar konusunda da Kıbrıs Türk tarafının bir girişimi olmadığını öne sürdü ve Kıbrıs’a gönderilen aşılardan en az yüzde 20’sinin Kuzey’e aktarılması gerekirken bu oranın yüzde 6,2’de kaldığını söyledi.

KANBER: “FEDERAL ÇÖZÜMÜ GÖRÜŞMEMEK MOTİVASYONUMUZU DÜŞÜRDÜ”

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de, toplumun derin bir kaygı yaşadığını, ekonominin ve esnafın günden güne yok olduğunu söyledi.

Bu koşullarda Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinin çok önemli olduğunu kaydeden Kanber, “Dünyayla entegre olabilecek bir sistemin, federal temelde yürütülen görüşmeler bizim için de bir motivasyondu ancak Kıbrıs Türk tarafının bu çizgiden uzaklaşması motivasyonumuzu düşürdü” dedi.

Cenevre’deki görüşmelerde neler olup bittiğini bilmediklerini kaydeden Kanber, gelişmeleri sadece basından takip edebildiklerini ve bilgilendirilmediklerini belirtti.

CTP’nin 15 aylık pandemi süreci ve Kıbrıs müzakerelerine yönelik söylemlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Kanber, “Esnafın haklarını hukuk çerçevesinde aramaya ve hükümetin yanlış yönetimlerinden dolayı ortaya çıkan zararın büyümesini daha fazla kaldıramayacağız” dedi.