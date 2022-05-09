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Erhürman: “Demokratik ve ekonomik fukaralaşma zirve yaptı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, demokratik ve ekonomik fukaralaşmanın zirve yaptığının altını çizdi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30
Erhürman: “Demokratik ve ekonomik fukaralaşma zirve yaptı”

CTP’den verilen bilgiye göre, daha önce demokratik ve ekonomik fukaralaşmanın bu kadar zirve yapmadığını vurgulayan Erhürman, yapılanlarla, müdahalelerin de teyit edildiğine dikkat çekerek, doğru zeminde iyi ilişkilerin önemine değindi ve “CTP, Türkiye ile kötü ilişkiler olsun değil, ‘talimat almayın’ dedi” diye konuştu.  “AKIL SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA SARF EDİYORUZ”

Erhürman, enflasyonda resmi rakamların yüzde 90’ı gördüğüne dikkat çekerek YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, “11 ay hükümette kaldık, hiçbir icraat yapamadık. Sonra 59 gün hükümette kaldık, gene hiçbir icraat yapamadık. Bunun sorumlusu da UBP’dir” sözlerini hatırlattı.

UBP’den hangi vekilin başkanlığında hükümetin kurulacağının konuşulduğunu belirten Erhürman, “Akıl sağlığımızı korumak için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz” diyerek UBP’nin 24 vekille Meclise girdiğini dile getirdi ve seçim döneminde iddia edilen ‘istikrar’ ve ‘iktidar bizim işimiz’ sloganlarının anlamının kalmadığını kaydetti.

“HÜKÜMETİN 15’İNCİ GÜNÜNDE MÜDAHALE TEYİT EDİLDİ”

Hükümetin kurulduktan 15 gün sonra, UBP PM kararının aksine teknokrat bakan atandığını da hatırlatan Erhürman, anlattıklarının bir masalda değil,  ülkede olduğunu söyledi.

Sucuoğlu’nun ‘Tekrardan DP ve YDP ile hükümet kurma görüşmesi yapmak bize yakışmaz’ sözlerini de hatırlatan Erhürman, “Sayın Sucuoğlu’na yakışmaz, UBP’nin içinden bir vekile yakışacak mı?” diye sordu.

Kurulacak hükümet müzakerelerinde parti başkanı olan Faiz Sucuoğlu’nun DP ve YDP’ye gidip gitmeyeceğini soran Erhürman, yaşatılanları eleştirerek, “Hükümetin kurulmasının 15’inci gününde yapılan bakan değişikliğiyle müdahale olduğu teyit edildi” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İLE KÖTÜ İLİŞKİLER OLSUN DEĞİL, TALİMAT ALMAYIN DEDİK”

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Türkiye Cumhuriyeti’nin Faiz Sucuoğlu ile çalışmak istemediğinin de yalanlanmadığını kaydeden Erhürman, Sucuoğlu’nun, ‘Sayın Tatar, Sayın Atun’u görevden alamadı’ ifadelerini de hatırlattı ve tüm bu yaşananlara rağmen müdahale olmadığının söylendiğini belirtti.

“Halkın aklıyla dalga mı geçeceğiz? Bunların hepsinin ne anlama geldiğini herkes çok iyi bilir” diyen Erhürman, CTP’nin, Türkiye ile kötü ilişkiler olsun değil, ‘talimat almayın’ dediğine dikkat çekti.

Doğru zeminde iyi ilişkilerin önemine vurgu yapan Erhürman, imzalanan protokolün hâlâ ortaya çıkmamasını da eleştirdi.

“KURULACAK HÜKÜMET MEŞRU OLMAZ”

UBP içindeki bir milletvekiline hükümet kurma görevinin verilmesi durumunda, kurulacak hükümetin meşru olmayacağını savunan Erhürman, söz konusu durumun hiçbir meşruiyet zemininin olmadığını iddia etti.

Erhürman, böyle bir hükümetin kurulmasını samimiyetle arzu etmediğini ifade ederek, “Ne bizim bakan olalım diye bir merakımız var, ne de kaçmak gibi bir derdimiz var” diye konuştu.

Pandeminin içinde, UBP’nin kurultay ile boğuştuğunu hatırlatan Erhürman, “Görünen şey, hükümeti kurduktan sonra yine kurultayınıza odaklanmanızdır” dedi.

Ülkenin gerçekten tarihin en zor günlerinden geçtiğini ifade eden Erhürman, “Ülke, demokratik ve ekonomik açıdan hiç bu kadar fukaralaşmamıştı. Akıl yolu diye bir yer varsa oraya davet ediyorum. Hiç kimse kendini alternatifsiz zannetmesin” dedi.

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Son Güncelleme: 10.05.2022 00:52
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