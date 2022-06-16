Erhürman: “Demokratik, sosyal ve hukuk devleti için mücadelemiz sürecek“

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, demokratik, sosyal ve hukuk devleti için verdikleri mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

CTP, "Kıbrıs Türk halkının demokratik ve ekonomik fukaralaşma döneminden geçmesi nedeniyle" sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları ve ekonomik örgütlere ziyaretler başlattığını açıkladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, bu kapsamda Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) ziyaret edildi.

Ziyarette Erhürman’a Girne milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe eşlik etti.

Erhürman, hukuk devleti olmanın yanında sosyal devlet olunması gerektiğinin Anayasa’da yazdığını ancak sosyal devlet açısından artık tahammül edilebilir noktanın ötesine geçildiğini söyledi.

Temel tüketim maddelerine gelen yüksek zamların ardından insanların açlık sınırına sürüklendiğini dile getiren Erhürman, sosyal devlet ilkesinin hukuken tekrar gündeme gelmesi gerektiğini görüşünü dile getirdi.

TC ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği anlaşmasında toplu iş sözleşmesi hakkını sınırlama girişimi gördüklerini ifade eden Genel Başkan Tufan Erhürman, bunun sadece CTP için değil, Barolar Birliği açısından da çok ciddi meseleler olduğuna vurgu yaptı.

Tüm bunlar yaşanırken "gayri meşru hükümetin" bir yandan da halkın umutlarını yok edip toplumu demoralize etme çabası olduğunu savunan Erhürman, geçtiğimiz gün Meclis’ten geçirilen ek bütçede 3 milyar TL’lik bir gelir kaynağının saklandığını ileri sürdü.

Hükümetin bunu gizleme gerekçesinin kamudan aktarılacak kaynağın aktarılamayacak gibi gösterme çabası olduğunu, toplumun yoksul kesimlerine “Bütçemiz bu kadardır” mesajı verilmek istendiğini savundu.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ekonomisine katkıda bulunacağı görülen Ercan Havalimanı ve Mağusa Limanı’yla ilgili bir takım Güven Yaratıcı Önlemlerin görmezden gelinmesi, hatta müzakere dahi edilmeyeceğinin açıklanmasının, "bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin aslında gailelerinin dünyayla buluşmak olmadığına" işaret ettiğini iddia etti.

Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılmasının da ülkede ekonomik anlamda kalkınma yaratacağını ifade eden Erhürman, ancak bu konunun da tamamen rafa kaldırılmak istendiğini söyledi.

Yeni kapıların açılması ve gelirleri Euro’ya endeksleme konusunu hükümetin tartışmadığını, halkın enflasyon altında ezildiğini dile getiren Erhürman, “Anti demokratik girişimlere, özgürlük ve sosyal devlet karşıtı girişimlere karşı muhalefet etme ve direnme sorumluluğumuz var” dedi.

Erhürman, topluma gerçek umudu gösterip demoralize olunmasını engelleme sorumlulukları olduğunu da belirterek, alternatifleri anlatacaklarını, bunu da en geniş kesimlerle birlikte toplumu koruyup ileri taşıyacaklarını kaydetti.