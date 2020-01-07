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Erhürman'dan “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” hareketine destek...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” hareketine destek verdi. Erhürman, mesajında "Dar anlamdaki siyasetin kalıpları içerisine hapsolmamak konusundaki hassasiyetlerine saygı duyarak, duyarlılıklarını ve emeklerini sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Erhürman'dan “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” hareketine destek...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” hareketine destek verdi. Erhürman, mesajında "Dar anlamdaki siyasetin kalıpları içerisine hapsolmamak konusundaki hassasiyetlerine saygı duyarak, duyarlılıklarını ve emeklerini sevgiyle selamlıyorum" dedi.

07 Ocak 2020 Salı 11:42
Erhürman'dan “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” hareketine destek...

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Tufan Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

Gençlerin öncülüğünde örgütlenen “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” hareketi son derece ciddi bir toplumsal duyarlılığın göstergesi. Örgütleyenlerin de çok haklı olarak özen gösterdikleri gibi, dar anlamda siyasetin (siyasi partilerin-seçimlerin) içine asla hapsedilmemesi, oradan tartışılmaması gereken bu hareket, aslında hepimize pek çok şeyi yeniden düşünüp değerlendirmek için çok değerli bir alan açıyor. Bölgede barışın ciddi biçimde tehdit altında bulunduğu, bu durumun ekonomiye de olumsuz yansıma riski taşıdığı, ülkeye gelen dış kaynağın önemli ölçüde daraldığı bir dönemde, ulaştırma, sağlık, eğitim gibi temel alanlardaki yatırım ihtiyacının böyle bir toplumsal hareket aracılığıyla gündeme gelmesi çok önemli. Ben bunu, bugüne kadarki siyaset tarzımızı, kendimize ve ekonomimize bakışımızı yeniden değerlendirmek ve bütçenin kullanımından yönetime kadar her konuyu katılımcı bir anlayışla adeta sıfırdan ele almak için bir toplumsal seferberlik çağrısı ve fırsatı olarak okuyorum. Acil ihtiyacımız olan bu çağrının gençlerin öncülüğündeki bir toplumsal hareketten gelmesi çok değerli. Dar anlamdaki siyasetin kalıpları içerisine hapsolmamak konusundaki hassasiyetlerine saygı duyarak, duyarlılıklarını ve emeklerini sevgiyle selamlıyorum…

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