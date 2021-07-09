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Erhürman'dan Tatar'a eleştiri!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı eleştirdi..

09 Temmuz 2021 Cuma 13:16
Erhürman'dan Tatar'a eleştiri!

İşte Erhürman'ın paylaşımı:

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"Sn. Tatar'ın federal çözümü, bugün basında bir kez daha yer aldığı şekilde, her Allah'ın günü, "Ruma gidip yama olma" olarak tanımlaması artık kabak tadı verdi. Siz federasyonun ne olduğunu bilmiyor, anlamıyor veya federasyonu istemiyor olabilirsiniz. Statükodan memnun, uluslararası hukukla, uluslararası toplumla buluşmaya isteksiz de olabilirsiniz.

Ama bunların hiçbiri size, federal çözümü isteyenleri, bugüne kadar üstelik Türkiye'nin de desteğiyle masada federasyonu görüşenleri "Ruma yama olmak isteyenler" olarak damgalama hakkı vermez. Söyledikleriniz hiçbiri BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyonun tek gerçekçi çözüm yolu olduğu olgusunu da değiştirmez.

Ağızdan çıkanı kulağın duymasında her zaman yarar var!!!"

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Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanErsin Tatar
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