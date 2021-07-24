Erhürman'dan Maraş açılımını değerlendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk tarafının Maraş ile ilgili attığı adımların ardından yapılan BM Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı kapsamlı federal çözüme ulaşılmadan da Maraş’ın açılmasının mümkün olduğunu, bu işin doğru yapılması halinde statükonun bozulacağını ve kapsamlı çözüm konusunda motivasyon yaratabileceğini ifade eden ERhürman, “Doğru yapılmazsa uluslararası alanda başımıza yeni dertler açmaktan başka bir işe yaramaz” yorumunu yaptı.

Art arda yapılan hatalar nedeniyle, önce siyasi etşitlik gibi temel bir parametreyi bile kabul etmeyen Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e “çözümü isteyen taraf” statüsünün hediye edildiğini söyleyen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ardından da Maraş'ta atılacak uluslararası hukuka uygun adımlarla statüko bozulup çözüm zorlanabilecekken, atılan adımların kınanması noktasına gelindi.“

Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Maraş ile ilgili açıklamalarının ardından BM Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklaması geldi. Yıllardır söylüyoruz: İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı kapsamlı federal çözüme henüz ulaşılmadan da Maraş'ın açılması mümkün. Bu iş doğru yapılırsa statükoyu bozar ve kapsamlı çözüm konusunda motivasyon yaratır. Doğru yapılmazsa uluslararası alanda başımıza yeni dertler açmaktan başka bir işe yaramaz.

Doğru yapılabilmesi için uluslararası hukuk meselesinin bir boyutunun AİHM kararları çerçevesinde mülkiyet hakkıyla, ikinci boyutunun da BMGK kararlarıyla ilgili olduğunu kabul etmek gerekir. Onun içindir ki sürekli olarak, iki adım birlikte atılmalıdır; bir yandan ilgili bölge askeri bölge statüsünden çıkarılıp Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla iade koşulları oluşturulmalı, diğer yandan da, eş zamanlı olarak, BM ile BMGK kararlarının uygulanması çerçevesinde istişareye, hatta müzakereye başlanmalıdır deyip durduk.

Art arda yapılan hatalarla, önce siyasi eşitlik gibi temel bir parametreyi kabul etmeyen Sn. Anastasiadis'e "çözümü isteyen taraf" statüsü hediye edildi. Ardından da Maraş'ta atılacak uluslararası hukuka uygun adımlarla statüko bozulup çözüm zorlanabilecekken, atılan adımların kınanması noktasına gelindi.

Kıbrıslı Türler uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun parçası olmayı istiyor. Her adımda uluslararası hukuktan ve uluslararası toplumdan biraz daha uzaklaşmayı değil!”