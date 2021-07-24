banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
banner376
Flaş Haber
104'ü yerel 135 pozitif vaka
Kapat

Erhürman'dan Maraş açılımını değerlendirdi

CTP lideri Tufan Erhürman, Türk tarafının yaptığı hatalar nedeniyle önce Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e “çözüm isteyen taraf” statüsü verildiğini, ardından da Maraş’ta atılan adımlarla kınanma noktasına gelindiğini ifade etti.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:02
Erhürman'dan Maraş açılımını değerlendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk tarafının Maraş ile ilgili attığı adımların ardından yapılan BM Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı kapsamlı federal çözüme ulaşılmadan da Maraş’ın açılmasının mümkün olduğunu, bu işin doğru yapılması halinde statükonun bozulacağını ve kapsamlı çözüm konusunda motivasyon yaratabileceğini ifade eden ERhürman, “Doğru yapılmazsa uluslararası alanda başımıza yeni dertler açmaktan başka bir işe yaramaz” yorumunu yaptı.

Art arda yapılan hatalar nedeniyle, önce siyasi etşitlik gibi temel bir parametreyi bile kabul etmeyen Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e “çözümü isteyen taraf” statüsünün hediye edildiğini söyleyen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ardından da Maraş'ta atılacak uluslararası hukuka uygun adımlarla statüko bozulup çözüm zorlanabilecekken, atılan adımların kınanması noktasına gelindi.“

banner341
Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Maraş ile ilgili açıklamalarının ardından BM Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklaması geldi. Yıllardır söylüyoruz: İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı kapsamlı federal çözüme henüz ulaşılmadan da Maraş'ın açılması mümkün. Bu iş doğru yapılırsa statükoyu bozar ve kapsamlı çözüm konusunda motivasyon yaratır. Doğru yapılmazsa uluslararası alanda başımıza yeni dertler açmaktan başka bir işe yaramaz.

Doğru yapılabilmesi için uluslararası hukuk meselesinin bir boyutunun AİHM kararları çerçevesinde mülkiyet hakkıyla, ikinci boyutunun da BMGK kararlarıyla ilgili olduğunu kabul etmek gerekir. Onun içindir ki sürekli olarak, iki adım birlikte atılmalıdır; bir yandan ilgili bölge askeri bölge statüsünden çıkarılıp Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla iade koşulları oluşturulmalı, diğer yandan da, eş zamanlı olarak, BM ile BMGK kararlarının uygulanması çerçevesinde istişareye, hatta müzakereye başlanmalıdır deyip durduk.

Art arda yapılan hatalarla, önce siyasi eşitlik gibi temel bir parametreyi kabul etmeyen Sn. Anastasiadis'e "çözümü isteyen taraf" statüsü hediye edildi. Ardından da Maraş'ta atılacak uluslararası hukuka uygun adımlarla statüko bozulup çözüm zorlanabilecekken, atılan adımların kınanması noktasına gelindi.

Kıbrıslı Türler uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun parçası olmayı istiyor. Her adımda uluslararası hukuktan ve uluslararası toplumdan biraz daha uzaklaşmayı değil!”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanMaraş Açılımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haksen, “Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutladı
Haksen, “Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutladı
Saner, BM’nin Maraş açıklamasını değerlendirdi
Saner, BM’nin Maraş açıklamasını değerlendirdi
Bağımsızlık İttifakı BM’yi protesto etti
Bağımsızlık İttifakı BM’yi protesto etti
“Teslimat” Goya seçmeli Elche’den birincilikle döndü
“Teslimat” Goya seçmeli Elche’den birincilikle döndü
Başbakan Saner, bayramın son gününde Girne’yi ziyaret etti
Başbakan Saner, bayramın son gününde Girne’yi ziyaret etti
Covid-19 hastası'nın ağzından yaşadıkları...
Covid-19 hastası'nın ağzından yaşadıkları...
Özersay'dan Cumhurbaşkanlığı ve hükümete eleştiri
Özersay'dan Cumhurbaşkanlığı ve hükümete eleştiri
Hava durumu
Hava durumu
Dışişleri Bakanlığı: BM Güvenlik Konseyi'nin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücü
Dışişleri Bakanlığı: BM Güvenlik Konseyi'nin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücü
104'ü yerel 135 pozitif vaka
104'ü yerel 135 pozitif vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim