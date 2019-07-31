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Erhürman'dan Kıbrıs Manşet'e çarpıcı açıklamalar...

Kıbrıs Manşet yazarı Derviş gezer bugün köşesinde CTP genel başkanı Tufan Erhürman'n ile yaptığı görüşmeyi kaleme aldı.

Erhürman'dan Kıbrıs Manşet'e çarpıcı açıklamalar...

Kıbrıs Manşet yazarı Derviş gezer bugün köşesinde CTP genel başkanı Tufan Erhürman'n ile yaptığı görüşmeyi kaleme aldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42
Erhürman'dan Kıbrıs Manşet'e çarpıcı açıklamalar...

Tufan Erhürman’la Sansürsüz 1 Saat

Dolu dolu konuştuk.
Sansürsüz hem de.
Bazı konular ham, bazıları iyi pişmiş.
Aslında protokolu konuşacaktım.
Gündemi ve yakın geleceği konuştuk.
CTP’yi ve Kıbrıs konusunu.
İlk izlenimimi aktarmalıyım.
Erhürman çok rahat.
Mütevaziliği ile samimiyeti ile.
Yergiden hiç gocunmuyor.
Övgüdense hiç hazzetmiyor.
Burnundan kıl aldırmayanlara inat.
Yalakalığı sevenlere inat.
****** 
"Ne Türkiye’den, Ne de Federasyondan Vazgeçerim" 
Çokça dillendirilen Türkiye meselesi..
Türkiye ile kavga etmemi isteyenler var diyor.
Ama çok kararlı ekliyor; "Etmeyeceğim,".
"Tabi ki kavga etmemek otur arap kalk arap değil" diye vurguluyor.
Hoca’ya göre Türkiye, gerçeğimiz.
Ve siyasetimi gerçekler üzerinden yaparım diyor.
Bir de federasyondan asla vazgeçmem dedi.
Federasyon için herşeyi yaparım.
Ama Federasyona dek evimi de temizlerim diyor.
***** 
Cumhurbaşkanlığı 2020 
Bu soruyu sormayacağım dedim.
Çünkü adaylığınız zaten net diye ekledim.
Hiç renk vermedi, sadece güldü.
"CTP’nin kararı neyse uyarım" dedi.
Zorlamak yersizdi.
Ama belli ki beyin jimnastiği yapıyor.
Tabandan başka bir adaya oy kayar kaygısı hiç yok.
Kitleselliği önemsiyor.
Ve kitlelerin kendisini anladığının bilincinde.
***** 
CTP’nin Fabrika Ayarları 
Erhürman’a göre dünya değişiyor.
Herşey değişirken CTP de değişiyor diyor.
Nostaljik ve fraksiyonel temayüllere sıcak değil.
Tufan Hoca başaramadı diyen buyursun kurultaya diyor.

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"Kavga, bağırma, çağırma bana uymaz".
Kendinden emin.
Laf sokanları mindere davet ediyor aslında.
Kimseden korkusu yada gocunması yok.
Kendi partisindeki hizipler de buna dahil.
***** 
Erhürman Değişti mi Olgunlaştı mı? 
Çok tartışıldı.
Erhürman ne suya ne sabuna oldu dendi.
Niye alçak tonda diye sorgulandı.
Türkiye’ye hoş görünmek için dediler.
Belden aşağı ve avam ifadeler kullandılar.
Bu konudan nema hayal edildi.
Ama Erhürman çok net.
Olgunlaştım diyor.
Öğrenerek olgunlaşmaya da devam diyor.
Vakur bir politika iddiası var yani.
Halka hiç yalan söylemedim.
Kimsenin dedikosunu yapmadım.
Kimseyle de kavga etmedim.
Halk da beni anladı zaten diyor.
"Bu duruşumdan da vazgeçmem" diye bitiriyor.
*****
Kanaatim... 
Erhürman olgunlaşmış gerçekten.
Vakur ve dingin bir duruşu var.
Ama ayni zamanda dinamik.
Ne yapabileceğinin ayırdında.
Ne yapamayacağının da.
Sağlam bir duruş.
Ve duruşundan taviz vermeyecek.
Mütevazilik doğasında.
Güç hastalığına yakalanmamış.
Başaramazsa gidecek.
Ve gözü arkada kalmayacak.
Üniversitesine dönmek onu korkutmuyor.
Çünkü makam tutkusunu algılayabilmiş değil.
****
Ve evet.
Kanaatim Cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönünde.
Ve evet.
Aday olursa da kazanacağını düşünüyorum.

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