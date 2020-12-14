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Erhürman'dan hükümete eleştiri

CTP Lideri Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin mali durumunun şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılmadığını ifade etti.

14 Aralık 2020 Pazartesi 14:30
Erhürman'dan hükümete eleştiri
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Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Hükumet kurma çalışmaları sırasında muhataplarımızla paylaştığımız “7 ilke”den yedincisi şuydu:

“Hükumetin kurulmasından itibaren ilk bir hafta içinde ülkenin mali durumu şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır”.

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Yeni hükumet şu ana kadar böyle bir paylaşım yapmadı. Sn. Tatar’ın 2020 yılı için imzalamış olduğu Protokol’de Türkiye’den aktarılması öngörülen toplam hibe ve kredi miktarı 2,3 milyar TL idi.

Bizim ulaşabildiğimiz verilere göre şu ana kadar toplam 782 milyon TL aktarıldı. Bugün Sn. Tatar’ın yaptığı açıklamaya göre 800 milyon TL’de “Su Temin Projesi” ile ilgili tamirata harcandı.

Toplamı aşağı yukarı 1 milyar 600 milyon TL’ye tekabül ediyor. Geriye 700 milyon TL civarında bir rakam kalıyor.

Yine bizim ulaşabildiğimiz verilere göre, öngörülen gelirler sağlanırsa, Maliye’nin 5 Ocak tarihine kadarki asgari taahhütlerini yerine getirebilmesi için 600 milyon TL civarında bir ek kaynağa ihtiyacı var.

Ulaşabildiğimiz rakamlar bunlar. Yanlış varsa düzeltilsin. Ama her durumda rakamlar kamuoyu ile paylaşılsın. Yeterince algı operasyonu yapıldı. Artık gerçekleri konuşalım ve hepimiz ne konuştuğumuzu bilelim"

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Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanKktc Mali Durum
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