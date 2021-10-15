Erhürman'dan hükümete eleştiri!

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hakikat TV’de katıldığı bir programda, istifa eden azınlık hükümeti ile en dibin görüldüğünü savunarak, “Dibi gördük bu hükümetle. Kimse daha dip yaratmaya çalışmasın” dedi.

ERHÜRMAN: “HÜKÜMETİN İSTİHDAM VE VATANDAŞLIK GİBİ UYGULAMALARI YAPMASI BU DÖNEMDE HUKUKEN GEÇERSİZ”

“Anormal” bir dönemin geride kaldığını söyleyen Erhürman, bugüne kadar yaşananların daha önce görülmediğini ifade etti. Azınlık hükümetinin istifa ettiği andan itibaren sadece günlük işleri yapabileceğine dikkat çeken Erhürman, diğer yapılan işlerin hukuken geçersiz olduğunu kaydetti. Hükümetin istihdam ve vatandaşlık gibi uygulamaları yapmasının bu dönemde hukuken geçersiz olduğunu anlatan Erhürman, “Bu anlayış ve bu zihniyetle nereye kadar gidilecek, mesele bununla ilgili” dedi.

“BİZİMLE İSTİŞARE EDİLMEDİ”

İstifa eden azınlık hükümetinin ne yaptığını bilmediğini öne süren Erhürman, bakanların dahi haberi olmadan Başbakan Ersan Saner’in istifa ettiğinin söylendiğini hatırlattı. “Bakanlar da sudan çıkmış balığa döndü” diyen Erhürman, istifa ederken de seçim tarihi konusunda kendileriyle istişare edilmediğini söyledi.

“CUMHURBAŞKANI OLARAK CTP’Yİ DE KUCAKLAMANIZ GEREKİRKEN, SALDIRDINIZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da eleştiren Erhürman, Tatar’ın makamı gereği tarafsız olması gerektiğine vurgu yaparak, “Seçim konusunda da inisiyatif alması için kendisini tarafsız görmesi lazım. UBP Kurultayıyla ilgili sarayda toplantı bile yaptı. Şu an Sayın Tatar’dan seçimle ilgili bir hamle beklemek ölü gözünden yaş beklemektir” dedi.

UBP kuruluş yıldönümünde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar’ın, CTP’ye ve kendisine “saldırdığını” söyleyen Erhürman, “Siz cumhurbaşkanı olarak CTP’yi de kucaklamanız gerekirken saldırdınız. Bu süreçte normal Anayasal teamülleri uygulamasını bekliyoruz” dedi.

Hükümetin kurulduğu günden beri nisap sağlayamadığını belirten Erhürman, istifanın çok geç geldiğini dile getirdi. Memleketi enkaza çevirdiklerini söyleyen Erhürman, alınan kararların kurultaya yönelik hesaplar olduğunu iddia etti.

Başbakan Ersan Saner’in ekonomiyi çok iyi yönettikleri yönündeki açıklamalarına değinen Erhürman, “insanların on liralık kıymaya muhtaç edildiğini” vurguladı.

“GAİLELERİ BİR ŞEY YAPMAK DEĞİL, BİR ŞEY OLMAK”

Her konuya Türkiye’nin karıştırıldığını savunan Erhürman, “Hiçbir programları yok. Türkiye ile protokol imzalayacaksın ama neden o paranın gelmediğiyle ilgili hiçbir şey söylemeyeceksin. Bu kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Bu arkadaşların gaileleri, bir şey yapmak değil, bir şey olmak” diyerek, Meclis’in ve yargının itibarının da yerle bir edildiğini savundu. Erhürman, Türkiye’ye yardım olarak verildiği söylenen 17 milyon liranın 7 milyonunun eksik olmasını Kıbrıs Türk halkının itibarının da yerle bir edilmesi olarak değerlendirdi.

“BU EKONOMİK YAPI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİLDİR”

Devletlerin yurttaşlarıyla var olduğunu vurgulayan Erhürman, yurttaşına sahip çıkmayan devletin olamayacağını ve Kıbrıs Türk halkının işlerin bu şekilde sürdürülemeyeceğini gördüğünü söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının alternatif beklediğini vurguladı. CTP olarak bu alternatifi halkın önüne koyacaklarını kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı, bu ekonomik yapının sürdürülebilir olmadığını görmüştür. ‘Türkiye’den parayı en iyi ben koparırım, yandaşlarıma da dağıtırım’ gibi bir durum artık sürdürülebilir değildir” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKINA BUNDAN BÜYÜK HAKARET EDİLMEDİ”

Algı operasyonları yapılmaya çalışıldığında da öne süren Erhürman, Saner’in tek başına iktidara geleceklerini söylemesinin ise Kıbrıs Türk halkına hakaret olduğunu savundu. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkına bundan büyük hakaret edilmedi. Biz memlekete bu kadar rezalet yaşattık ama siz bizi tek başına iktidara getireceksiniz ki daha fazla rezalet yaşatalım. Bu tamamen hakarettir” diye konuştu.

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin de artık görmezden gelinemeyeceğine vurgu yapan Erhürman, çocukların bile üç gruba bölündüğünü belirtti.

Doğru düzgün bir nüfus politikasının da geliştirilmesi gerektiğini belirten Erhürman, cezaevinde 40 değişik milletten insan yattığını dile getirdi.

“BU HÜKÜMETLE DİBİ GÖRDÜK, KİMSE DAHA DİP YARATMAYA ÇALIŞMASIN”

Hükümetin istifa etmeye çok geç kaldığını kaydeden Erhürman, söz konusu dönemde her şeyin normalin dışına çıktığını belirtti. Anayasa’nın seçim yapın dediği tarihte, seçim yapılmadığını söyleyen Erhürman, Anayasa’nın ihlal edildiğini ve bunun ülke tarihine “kara bir leke” olarak geçtiğini söyledi.

Tarihte ilk defa iki bakanın Meclis’te arazi için kavga ettiğini ifade eden Erhürman, “Her şeye rağmen Saner ‘çok güzel yönettik’ diyor. Çok güzel yönettiler ama 12’nci ve 13’üncü maaşları Türkiye göndermezse para yok. Bir planlama bile yapmadılar” dedi. Kıbrıs Türk halkının bu yaşananları hak etmediğini belirten Erhürman, halkın artık her şeyi gördüğünü ifade etti. Erhürman sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Halk bunların hepsini görüyor. Silkinip kendimize gelme zamanıdır. Daha dibi var mı yaşadıklarımızın? Dibi gördük bu hükümetle. Kimse daha dip yaratmaya çalışmasın.”