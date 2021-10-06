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Erhürman'dan hükümete eleştiri!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti sert bir dille eleştirerek, "Bu arkadaşlar benim karşımda anayasa, yasa, iç tüzük kelimelerini ağızlarına alamazlar” dedi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 10:11
Erhürman'dan hükümete eleştiri!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genç TV ekranlarında yayınlanan ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erhürman, “Dünyanın kaç meclisi için ‘nisap’ kelimesi bu kadar çok kullanılır bilmiyorum” ifadelerini kullanarak, hükümetin Aralık’ta kurulduğunu ve kurulduğu günden itibaren her yasam gününde nisap sorunu yaşadığını hatırlattı.

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Pazartesi günü Meclis’in açılamamasını eleştiren Erhürman, “Meclise gittik, gördük Saner’in 26’sı yoktu 25’i vardı. Yasama günleri nisap yoksa Meclise girmeyiz, denetleme günü muhalefetin günüdür gireriz” dedi.

Meclisin yasama gününün önümüzdeki Pazartesi gününe ertelenmesine de işaret eden CTP lideri Erhürman, “Bize kimse suçlama yöneltemez. 7-8 aydır anayasanın anasını ağlattılar. Yasa gücünde kararnameyle Meclis yönetmeye çalıştılar. İç tüzüğün uygulanmayan 20 tane 30 tane maddesi var. Bu arkadaşlar benim karşımda anayasa, yasa, iç tüzük kelimelerini ağızlarına alamazlar” ifadelerini kullandı.

“Bu memleket Aralık’tan beri hükümetsiz” diyen Tufan Erhürman, hükümetin Meclisin itibarını yerle bir ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanANAYASA
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