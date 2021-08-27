Erhürman'dan hükümete eleştiri!

Erhürman, Yeni Bakış Web Tv’de Vizyon Programı’na konuk oldu.

“Bıçağın kemiğe dayandığını” söyleyen Erhürman, halkın artık dayanacak gücünün kalmadığını vurguladı. “Azınlık hükümeti sorunlara sorun eklemeye her gün devam ediyor” diye konuşan Erhürman, bir hükümetin daha fazla bitemeyeceğini savundu.



“HÜKÜMETİN GİTMESİNDEN BAŞKA ÇÖZÜM YOK”

Halkın ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirten Erhürman, hükümetin testleri de ücretli yaparak insanları her gün daha da zora soktuğunu söyledi. Bakanların birbirinden haberinin olmadığını iddia eden Erhürman, “Birinin söylediği diğerinin söylediğini tutmuyor. Başbakan bir gün başka, diğer gün başka konuşuyor” dedi.

Gelinen noktada “hükümetin gitmesinden başka herhangi bir çözüm yolunun olmadığı” görüşünü bildiren Erhürman, “sorunlara sorun eklemeye devam eden hükümetin, ne insan sağlığını önemsediğini ne de hukuk tanıdığını” savunarak, asgari ücretin de henüz belirlenemediğini kaydetti.



“PCR’I ÜCRETLİ YAPARAK NEYİ AMAÇLIYORSUNUZ?”

Ekonomiyi “yürümez” hale getiren hükümetin PCR’ı ücretli yaparak neyi amaçladığını soran Erhürman, alınan kararla insanların test yapmaktan kaçacağını ve bulaşın daha da artacağını vurguladı.

Mart 2020’den itibaren hükümete “plan yapma” çağrısında bulunduklarını hatırlatan Erhürman, ilk günden beri özel sektörün korunması gerektiğini söylediklerini dile getirdi. Türkiye ile imzalanan protokolde “aslan payının” özel sektöre ayrılması gerektiğini belirten Erhürman, aksi takdirde işsizliğin artacağını söylediklerini ifade etti.



“TARİHTE BU KADAR KÖTÜ BİR HÜKÜMET GELMEDİ”



Bakanların, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlardan haberinin olmadığını da savunan Erhürman, tarihte bu kadar kötü bir hükümetin olmadığını, hükümetin “ambale” olduğunu ve artık konuşacak bir şeyin kalmadığını iddia etti.



“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

İstifa ederek memleketin önünün açılması gerektiğini kaydeden Erhürman, gelinen noktada vakaların yükselmesi halinde kapanmanın da yaşanabileceğini dile getirdi.

Pandemi sürecinin düzgün yönetilmesinin önemine dikkat çeken Erhürman, kimsenin bu ülkeyi bu hale getirmeye hakkının olmadığını kaydetti.

Ülkede istikrarlı hükümet yapılarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erhürman, “Hükümet düşüyor dedikoduları arasında işleri bitirmek kolay değildir” dedi.

Hükümeti beceriksiz olarak niteleyen ve halkın hükümetten bunalmış olduğunu savunan Erhürman, bıçağın kemiğe fena halde dayandığını belirtti.



