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Erhürman'dan hükümete eleştiri

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin kriz çözmesinin beklendiğini ancak, hükümetin kendinin kriz çıkardığını ifade ederek, “Sokaktan 3 tane bu işi anlayan insan getirsek, bunlar yaşanmazdı” dedi.

19 Ocak 2021 Salı 11:24
Erhürman'dan hükümete eleştiri
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genç TV’de yayınlanan ‘Bugüne Dair’ adlı programa konuk oldu.

Tufan Erhürman, hükümetin daha bir ayı doldurmadan, Başbakan’ın kürsüye çıkarak erken seçim çağrısı yapmasını eleştirerek, “İlan ettiğinde zaten hükümet programında Ekim'de erken seçim yazıyor. Pandemi koşullarını dikkate alarak gerçekleştirme yükümlülüğündesiniz. Buna rağmen yan çizilir mi? Çizer bunlar…” sözlerini kaydetti.

Hükümetin ‘kriz’ çıkardığına dikkat çeken CTP Genel Başkanı Erhürman, “Kriz çözülmek için vardır. Bu hükümetin krizi çözeceğine inanıyor musunuz? Var olan kaosu gidermesini bekliyorsunuz, o ne yapıyor, kaos üstüne kaos çıkarıyor…” dedi.

Erhürman, bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu hükümetin ilk fırsatta halkın iradesinin önüne çıkması gerektiğini belirterek, hükümetin birinci ayını doldurmadan erken seçim tarihi verin çağrısı yapmasının doğru olmadığını kaydetti.

“890 MİLYON TL’DEN FAZLA GELDİĞİNE DAİR SÖYLENTİLER VAR”

“Sokaktan 3 tane bu işi anlayan insan getirin, bunlar yaşanmazdı” diyen Erhürman, ülkenin yönetilemediğinin Bakanların da farkında olduğunun altını çizdi.

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CTP Genel Başkanı Erhürman, şunları söyledi:

“Bu ülkenin gerçekten siyasi istikrar sorunu var. Arayış doğru, istikrar arayışı ama buna çözüm olarak getirilenler doğru değil. Bu arkadaşlar hesap, kitap, aritmetik bilmiyor. Türkiye’den 890 milyon TL’yi alırken, Ocak ayını da düşünmemiz gerekiyordu… 290 milyon TL artı geldi. 890 milyon TL’den fazla geldiğine dair söylentiler var…”

“OYLAMADA PALDIR KÜLDÜR ELLER HAVAYA KALKTI…”

Erhürman, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tartışmalara neden olan, Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüm Milletvekillerin bu kararnamenin Anayasaya aykırı olduğunu bildiklerini savunan Erhürman, “Paldır küldür eller havaya kalktı…” dedi.

“MESELE RESMİYE CANALTAY’IN MESELESİ MİYDİ?”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) tek aday olarak gösterdiği Önder Sennaroğlu’nun seçilmesine yönelik olarak da açıklama yapan Tufan Erhürman, “Mesele Resmiye Canaltay’ın meselesi miydi? Başbakan Ersan Saner, kürsüye çıkarak, erken seçim istiyorum deyince anladılar kazın ayağını…” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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