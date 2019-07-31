Erhürman'dan HP değerlendirmesi...

Tufan Erhürman, Hayat pahalılığı kesintisi ile ilgili mahkeme kararı tartışmalarına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Hayat pahalılığı kesintisi ile ilgili mahkeme kararı tartışılıyor. Mahkeme kararları herkes için bağlayıcıdır ama elbette tartışılmaz değildir.

Demokraside her karar gibi mahkeme kararları da tartışılabilir.

Yeter ki kararın bağlayıcılığı tartışılır hale getirilmesin, yargıya saygı ilkesi korunsun ve bu amaçla doğru yerden tartışma yapılsın.

Doğru yer, mahkemenin gerekçeli kararında belirtilen unsurlardır.

O unsurlara değinmeden yapılan eleştiriler yargının saygınlığının tartışma konusu haline getirilmesi riskini taşır ki bu da hukuk devleti ve demokrasi açısından risklidir.