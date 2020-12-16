Erhürman'dan eleştiri!

Erken seçim hakkında açıklama yapan Erhürman, “Ekim değil, Eylül ayını önermiştik. Yeni gelen hükümet bütçesini hazırlasın, makul tarih Eylül’dür. Bütçenin görüşme tarihi bellidir” ifadelerini kullanarak, seçimin Eylül ayında olması halinde Ekim ayından itibaren ülkenin normalleşmeye biraz olsun başlayabileceğini dile getirdi.

“Umarım bunu da ihlâl etmeye kalkışmazlar” sözlerini kullanan Tufan Erhürman, “Bu sallantıda gideceklerse Ekimi beklemesinler. Bu hâl, hâl değildir” dedi.

Bu hükümetin nasıl oluştuğunu birinin açıklaması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Birisi bize söylesin! Ne oldu yani aniden fark ettiniz en iyi Maliye Bakanı Dursun Oğuz mu olacaktı? Sevgili Olgun maliyeden biri, bu kadar zaman bakanlık yapmış. Dursun’un maliyedeki bilgisi Olgun’dan fazla olamayacaktır. Bunu nasıl hazırladınız açıklayınız bize?” ifadelerini kullandı.

“Nereye gideceği belli değil…”

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisaba takıldığını hatırlatan Erhürman, “ UBP’nin kendi Milletvekilleri neden 2 buçuk saatte gelir? Böyle bir yapıyla kuruldu bu hükümet. Nereye gideceği belli değildir…” diyerek UBP-DP-YDP hükümetini eleştirdi.