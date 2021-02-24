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Erhürman'dan değerlendirme

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinden geçmekte olduğumuz dönemin kolay bir dönem olmadığını, hata yapmamanın çok kolay olmadığını, para bulmanın çok kolay olmadığını söyledi. Kendilerinin de muhalefet olarak sertleştiği dönemler olduğunu da vurgulayan Erhürman, iktidardan hiçbir zaman yapamayacaklarını istemediklerini söyledi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:04
Erhürman'dan değerlendirme
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CTP lideri Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de “Güne Dair” programına konuk olarak, Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı. Hükümetten yapabilecekleri şeylerin, nasıl yapılabileceğini de söylediklerini vurgulayan Erhürman, “Birden çok kapandık. Birinci de hata yapabilirsiniz, çünkü ilk defa yapıyorsunuz ama ikincide ve üçüncü de bunu yapmamanız gerekir. Ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. İnsanlara aldığınız bir kararı doğru, dürüst anlatabilmeniz beklenir. Başbakan’ın her açıklamasının ardından, sosyal medyada yüzlerce insan, ‘anlamadığını’ belirten yazılar yazar. Bu olacak gibi bir şey değildir. Bu doğal bir şey midir?” diye sordu.

“YAPACAĞINIZ TEK BİR ŞEY VAR, BIRAKIN VE GİDİN”

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Kabinede yapılan değişiklikleri de yorumlayan Erhürman, “Sayın Ali Pilli’nin yorgun olduğunu söylüyorsunuz. Herhalde Sayın Pilli iki ayda yorulmadı. Öyle olsa iki hafta önce Sayın Pilli’yi ‘Dünya’nın en iyi Sağlık Bakanlarından biridir’ açıklamasını da yapmazdınız. Bu açıklamanın sonrasında da dönüp bu değişim kararını alıyorsunuz. Sorulan sorular karşısında da hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sözün tükendiği noktadayız” dedi. Kurultay hesapları ile konsantrasyonu ortadan kalkan bir hükümet ile pandemi içinde bu yolun yürünemeyeceğini söyleyen Erhürman, “İki gece önce öğrencilerin gelişi ile ilgili bir karar çıktı. Bu karar gerekliydi. Çünkü, özellikle mezuniyet durumunda olan ve uygulamalı bölümlerde olan öğrenciler açısından bizim bu öğrencileri buraya yüz yüze eğitim için getirme zorunluluğumuz var. Bu sadece ekonomi ile ilgili de değil, bizim üniversitelerimizin itibarı ile de ilgilidir” dedi. Geçmişte bu konuda ciddi hatalar yapıldığını söyleyen Erhürman, “Kılı kırk yararak adımlar atılmalı. Hata olursa, sağlıkta çok şey kaybedeceğiz. Vaka ithal etmiş olacağız. Bu başlı başına bir felakettir. Ekonomi de bir daha toparlanamayacak şekilde zarar görecek. Böyle riskler var. Bu riskler karşısında sizin, ayrıntılı plan çıkarmanız lazım. Tam da bu dönemde siz, kurultayı tartışıyorsunuz. Hem de üç partili hükümetin, ikisi. Başbakan Yardımcısı da çıkıp ‘Motivasyonumuz bozuluyor’ diyor. Sizin yapacağınız tek bir şey var, bırakın ve gidin” dedi.

TARİHTE GÖRÜLMEYEN ŞEYLER OLUYOR

Ekonomik Örgütler Platformu’nun Ankara ziyaretini de yorumlayan Erhürman, “Tarihimizde böyle bir şey görülmemiştir. Ekonomik Örgütler Platformu, buradan herhangi bir bakanı veya Başbakan’ı almadan uçağa binip de Ankara’ya gidip, doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı ile toplantı yapıp, dertlerini ona anlatma ihtiyacı hissetti. Ekonomik Örgütler Platformu, ‘Biz hükümete anlatıyoruz, hükümet hiçbir şey anlamıyor’ diye açıklama da yapmıştı. Yine sağlık örgütleri de ‘Bizi dinlemiyorlar, hiçbir şekilde bizi kaale almıyorlar’ diyorlar” dedi. Fuat Oktay’ın ülkemizi ziyaretinde “Hedefimiz, Kıbrıs Türk ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasıdır” açıklamasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Erhürman, “Ben Başbakan olduğumda protokol imzalamadım. Halihazırda imzalanmış bir protokol vardı. Yürürlükteydi ve o protokolün sadece savunma harcamaları kısmını istedim. O da hibedir. O gelmedi ve biz yerel bütçeden kaynak yaratıp, ilk defa Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın maaşlarını kendimiz ödedik. O yüzden şimdi törenlerle imzalanacak protokolde öngörülen rakamlar gelecek mi? Zamanında gelecek mi? Yoksa bunlar öngörülen zamanlarda geldiğinde, burada sizin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma şansınız da olmuyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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