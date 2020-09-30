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Erhürman'dan adaylara hediye: Doğrusu demokrasi

30 Eylül 2020 Çarşamba 16:33
Erhürman'dan adaylara hediye: Doğrusu demokrasi
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Cumhurbaşkanı adayı ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Kıbrıs Genç TV'deki Er Meydanı Seçim Özel programında adaylara ve program yapımcısı ve sunucusu Mustafa Alkan'a birer feslikan ile Kıbrıs geleneksel kapılarını yansıtan tablolar hediye etti, 'dünyanın kapılarını açma' mesajı verdi.

Seçimin huzur ve hoşgörü ortamında geçmesi temennisinde bulunan Erhürman, "Doğrusu demokrasidir, doğrusu dostluktur, doğrusu barıştır" dedi.

Hediyelerin verildiği sırada oldukça samimi görüntüler objektiflere yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Adayı Ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman
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