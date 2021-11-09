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Erhürman'dan açıklamalar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, vatandaşın ekonomik gücünün korunması gerektiğini belirterek, “Kimse TL’ye müdahale edilmesini beklemiyor. Vatandaşın alım gücünü korumaktır önemli” dedi. 

09 Kasım 2021 Salı 13:15
Erhürman'dan açıklamalar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman,  4’lü hükümet döneminde hayat pahalılığını normal hayat pahalılığının üzerinde hesaplayıp ödediklerine dikkat çekerek, azınlık hükümeti döneminde ise hayat pahalılığının dondurulduğunu kaydetti. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Havadis Web TV’de Gün Başlarken Programı’na konuk olan Erhürman, orta sınıfın her geçen gün daha da aşağıya gittiğini belirterek, bir senedir memlekette UBP kurultayından başka bir şey konuşulmadığını kaydetti.

“HALKA HİZMET İÇİN SİYASET YAPMIYORLAR”

Dün okunan hükümet programı hakkında da yorum yapan Erhürman, “Söz konusu programın kısa olmasını eleştirecek değilim. 2 buçuk aylık bir hükümet. Ama sen bu programının içerisine kabloyla elektrik getirilmesini söylüyorsan ve alım gücünü etkileyecek bir madde koymazsan, bu yanlıştır” diye konuştu. 

Bu zihniyetin ülkenin ekonomik sorunları konusunda gailesinin olmadığını vurgulayan Erhürman, “Bir şey olmak için siyaset yapıyorlar. Halka hizmet için siyaset yapmıyorlar” ifadelerini kullandı. 

“ORTA SINIF HER GEÇEN GÜN AŞAĞIYA GİDİYOR” 

Aylardır uzun vadeli kalkınma planından bahsettiklerini belirten Erhürman, “Hükümet programına almışlar. Oraya yazıp da 2 buçuk aylık bir yapıda bu konuda hiçbir çalışma yapılamayacağını biliyorum” dedi. Bu zihniyetin Kıbrıs Türk halkına ‘Bizden bir şey olmaz, Türkiye’den para gelmezse hiçbir şey yapamayız’ mesajı vermeye çalıştığını ifade eden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı orta sınıfları aracılığıyla ayakta duruyordu. Şimdi orta sınıf giderek aşağıya gidiyor. Ekonomik yapı çökecek. Oraya doğru gidiyoruz ama arkadaşlar gailesini dahi çekmiyor” dedi. 

“UBP KURULTAYI OKULLARDAKİ KAPTANLIK SEÇİMİNE DÖNMÜŞTÜ”

Kurultay yarışı sırasında da ekonomiyle ilgili bir şey söylenmediğini ifade eden Erhürman, “Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayı, okulların kaptanlık seçimine döndü. Geleceğe yönelik bir şeylerin yaşanmadığı parti içi tartışmaların belirleyici olduğu bir şeye dönüştü. Ekonominin felakete sürüklenmesini gündem dahi yapmadılar” diye konuştu. Erhürman, “Bu 2 buçuk buçuk ayın içinde küçük dokunuşlarla alım gücünü nasıl korurum hedefi ve düşüncesini hükümet programında göremedik” diye konuştu.

“SAMİMİYETTEN HİÇ EMİN DEĞİLİM”

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Seçim sistemiyle ilgili de konuşan Erhürman, karma oy hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Seçime az bir süre kala bu konuyu tartışmaya açmayla ilgili samimiyetten hiç emin olmadığını belirtti. 

Erhürman, “2 buçuk ay kala bir seçime, yıllardır süregelen sistemi tartışmaya açmak düşündürücüdür. Böyle bir konu tartışılacaksa kamuoyuna açık bir şekilde ve belli bir süreye sahip ortamda tartışılması doğrudur” dedi. 

“SİYASET, SİYASİ PROGRAM ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLMELİ”

CTP’nin yıllardan beridir bu konu hakkındaki görüşünün de belli olduğunu kaydeden Erhürman, “Siyasi program üzerinden yürütülmesi gerekir siyasetin. Kişiler değil partiler siyasi program ortaya koyar. Karma oy kişilere oy vermeyi doğuran siyasi bir unsurdur. Partiler disiplinli davranırlar bizde. Bunun istisnaları çok azdır. Karma oy sisteme bir şey kazandıran bir unsur değildir. Programların yarışması esnasında sıkıntılar yaratan bir unsurdur. Karma oyun çok doğru olmadığı açıktır. Ama seçime 2 buçuk ay kala bu konu açılırsa, konu başka bir yere gelir” diye konuştu.

“SOKAĞIN GÜNDEMİYLE SİYASETİN GÜNDEMİ NE ZAMAN KOPARSA SİYASET KAYBEDER”

6 partinin 6’sının da evet demesi durumunda sorun olmayacağını ifade eden Erhürman, 2 büyük partinin karmayı kaldırmasının demokratik olmadığını vurguladı. “Sokağın gündemiyle siyasetin gündemi ne zaman koparsa siyaset kaybeder” diyen Erhürman, alım gücüne müdahale edilmesinin öneminin altını çizdi. 

“1 SENEDİR KURULTAYDAN BAŞKA BİR ŞEY KONUŞULMADI” 
Kıbrıslı Rum’un alım gücüyle Kıbrıslı Türk’ün alım gücü arasındaki farkın da her gün açıldığını ifade eden Erhürman, “Üst meseleleri konuşup da halkın gerçek meselelerini görmezden geliyorlar. Çiftçi bu sene ekebilecek mi? Hayvancı hayvancılığa devam edebilecek mi? Herhangi bir projen var mı? Aylardır var bu sorunlar. 1 senedir memlekette kurultaydan başka bir şey konuşulmuyor” dedi. 

“BİZİM DERDİMİZ, SOKAĞIN GÜNDEMİDİR” 

Uzun süreden beridir mevcut protokoller düzeninin sürdürülemez olduğunu söylediklerini kaydeden Erhürman, önce bizim kalkınma planımızın hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Erhürman CTP olarak sokağın gündeminden kopmayacaklarını belirtti ve “Bizim derdimiz, sokağın gündemidir” dedi. Eğitimde fırsat eşitsizliği hakkında da konuşan Erhürman, tam gün eğitimin önemine dikkat çekti. 

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Son Güncelleme: 09.11.2021 15:16
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