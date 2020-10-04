Erhürman: Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir strateji ve vizyon gerekli

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türkü’nün kendi ayakları üzerinde durma noktasından uzaklaşmakta olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir vizyona gerek duyulduğunu söyledi.

CTP Basın Bürosu’na göre Tufan Erhürman, Kıbrıs Postası’nın düzenlemiş olduğu ve cumhurbaşkanlığı makamına aday olan 6 adayın katıldığı Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor-Seçim Özel programına katıldı.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, programda, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üstünde durma noktasından süratle uzaklaşmakta olduğunu, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir strateji ve vizyon ortaya koyacaklarını belirtti.

Erhürman, “Geçmişimizde bıraktığımız sorunlara da yeni çözümler bulmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığı makamı sadece müzakerecilik makamı değildir. Sadece böyle görülürse, müzakerelerin kesintiye uğradığı dönemlerde sadece sembolik bir makama indirgenir. Tanınmamış bir ülke olmamız nedeniyle, dışarıya açılan tek siyasi penceremizdir bu makam. Bu pencereyi kapatmak hiç doğru değildir” dedi

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI BÜTÜNLEŞTİRİCİ OLMALI”

Anayasa gereği yürütme organının iki bacağından biri olan Cumhurbaşkanlığı makamının, sürekli değişen hükümetler arasında birleştirici bir görev üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Cumhurbaşkanı müzakereciliğin yanında halkımızın dünyaya açılması için de önemli adımlar atmalı, kapalı Maraş’ın uluslararası hukuk çerçevesinde açılmasına da katkı sağlamalı, içeride de liderlik yapmalı, bir tür köprü görevi üstlenmelidir” dedi.

“CUMHURBAŞKANI ‘YETKİM YOKTUR’ DİYEREK KENARA ÇEKİLMEMELİ”

Ekonomide, çalışma yaşamında, sağlıkta ve eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Erhürman, böylesi kritik bir dönemde Cumhurbaşkanı’nın ‘yetkim yoktur’ deyip kenara çekilemeyeceğini söyledi.

“Müzakereler gerçekleşsin, sonra sorunlarımıza döneriz” gibi bir anlayışın doğru olmadığını anlatan Erhürman, bu zihniyetten uzaklaşılarak ve yaşananlardan ders alarak hareket edilmesi gereğine vurgu yaptı.