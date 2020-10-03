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Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı sembolik makam değil”

03 Ekim 2020 Cumartesi 15:35
Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı sembolik makam değil”
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“EVET CUMHURBAŞKANI MÜZAKERECİDİR. YİNE CUMHURBAŞKANI MÜZAKERECİ OLACAK, AMA ‘MÜZAKERE VARSA MÜZAKERE YAPARIM, MÜZAKERE YOKSA TÖREN PAŞALIĞI YAPARIM, YA DA SEMBOLİK BİR MAKAMIM’ DEMESİNİ DE HALK OLARAK KALDIRABİLECEK BİR DURUMDA DEĞİLİZ”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın sembolik bir makam, Cumhurbaşkanı’nın da “tören paşası” olmadığını belirtti.

Erhürman, “Seçim sonrası yapılması gereken çok iş vardır. Cumhurbaşkanı toplumsal sorunlar karşısında gailesiz duramaz” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, seçim çalışmalarını sürdüren Erhürman, Gazimağusa Serbest Limanı, Altıok ve Maksim kahvehanelerini ziyaret ederek, yurttaşlarla bir araya geldi. 

Pandemi sürecinde ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasının daha da zorlaştığını söyleyen Erhürman, hükümetin yanlışları yüzünden ekonomide çarkların dönmez hale geldiğini savundu.

Erhürman, diğer bazı üniversiteler gibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) çevrimiçi ders kararı almak durumunda kaldığını anımsatarak bunun Gazimağusa esnafı açısından daha da zor bir durum oluşturduğunu kaydetti.

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“YAPILMASI GEREKEN İŞ ÇOK”

19 Ekim’de göreve gelecek Cumhurbaşkanı’nın önünde birçok iş olacağını kaydeden Tufan Erhürman bunları “ekonomi, sağlık, çalışma yaşamı, eğitim, hidrokarbon, dünyayla yeniden bir diyalog mekanizmasını kurma mecburiyeti ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler” olarak sıraladı. 

Erhürman, “Evet Cumhurbaşkanı müzakerecidir. Yine Cumhurbaşkanı müzakereci olacak, ama ‘Müzakere varsa müzakere yaparım, müzakere yoksa tören paşalığı yaparım, ya da sembolik bir makamım’ demesini de halk olarak kaldırabilecek bir durumda değiliz” dedi.

“SEÇİMDEN SONRA HÜKÜMET KRİZİ OLABİLİR”

“Hükümetlerin çok kısa ömürlü olduğu ülkemizde, Cumhurbaşkanı da devre dışı kalırsa ve ‘Eğitimin, ekonominin, işsizliğin, sağlığın gailesini çekmem’ derse başımıza gelecek var” diyen Tufan Erhürman, cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından bir hükümet krizi ve erken seçim ile karşı karşıya kalınabileceği görüşünü de dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamının dünyaya açılan tek siyasi pencere olduğunu anımsatan Erhürman, “Hükümetlerin ortalama ömrü bir yılken, Cumhurbaşkanlığı’nın görev süresi beş yıldır. Bu beş yılın içinde ne koalisyon ortağı ne de erken seçimi vardır. Dolayısıyla bizim bu makamı çok ciddi şekilde kullanmamız lâzım. Doğrusu budur” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 03.10.2020 16:07
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