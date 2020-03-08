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Erhürman: Cumhurbaşkanlığı makamı aktif olmazsa sorunlarımızı dışarıya anlatamayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, İskele temasları kapsamında Mehmetçik, Kumyalı ve Yedikonuk köylerini ziyaret etti, Mersinlik ve Alaniçi’nde de Mart 9’u kapsamında düzenlenen pikniklere katıldı.

Erhürman: Cumhurbaşkanlığı makamı aktif olmazsa sorunlarımızı dışarıya anlatamayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, İskele temasları kapsamında Mehmetçik, Kumyalı ve Yedikonuk köylerini ziyaret etti, Mersinlik ve Alaniçi’nde de Mart 9’u kapsamında düzenlenen pikniklere katıldı.

08 Mart 2020 Pazar 20:19
Erhürman: Cumhurbaşkanlığı makamı aktif olmazsa sorunlarımızı dışarıya anlatamayız
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, İskele temasları kapsamında Mehmetçik, Kumyalı ve Yedikonuk köylerini ziyaret etti, Mersinlik ve Alaniçi’nde de Mart 9’u kapsamında düzenlenen pikniklere katıldı.

Erhürman, Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yurttaşlarla bir araya gelerek vizyonunu paylaştı.

Ziyaretlerinde konuşan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı ambargoları yıkmak için aktif bir dış politika sergilenmesi gerektiğini belirtti. Bunu bir tek Cumhurbaşkanı’nın yapabileceğini ifade eden Erhürman, “Bu makamı aktif hale getiremezsek sorunlarımızı dış dünyaya aktaramayız” diye konuştu.

“EKONOMİ DIŞINDA DA SORUNLARIMIZ VAR”

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dış politikada temas kurabilecek, turizm ve yükseköğrenimdeki sorunlarımızı anlatabilecek olan bir tek Cumhurbaşkanıdır. Ekonomi dışında da sorunlarımız var. Hala sporcularımızın uluslararası müsabakalara katılması için önlerinde engeller var. Türkiye kökenli anne ile Kıbrıs kökenli bir babadan ya da tam tersi evliliklerden doğan çocuklarımızın AB pasaportu alması Güney Kıbrıs tarafından engelleniyor. Bu açık bir insan hakları ihlalidir ve yeterli çabayı gösterdiğimizde bu sorunun aşılacağından eminim.

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16 sene önce biz irademizi ortaya koyduk. 3 sene önce de Crans Montana’da ile irademizi ortaya koyduk. Ama nedense halen bir izolasyon ya da ambargo devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı makamının Sarayönü’nde kalmaması gerekiyor. Brüksel, Londra, Cenevre, Strazburg’a gidecek Ankara’ya da gidecek. Bu sorunların aşılması için aralıksız çalışma yapacak. Eğer tanınmış bir devlet olsaydık başbakan ve bakanların bu işleri yurt dışında yapma şansı olsaydı anlayabilirdik ama bu şartlarda Cumhurbaşkanlığı makamı hareket etmezse dışarıda bizim derdimizi anlatmamız mümkün olmaz.”

“YETKİLER HER KONUDA KULLANILMALI”

“5 yılın içinde 5 başbakan değişti. Bu şartlar altında eğitimde, turizmde, yükseköğretimde, sağlıkta ihtiyaç duyduğumuz reformları yapmamız mümkün değil” diyen Erhürman, “özel okul ve kamu okulları arasında çok ciddi farklar var. Ne olacak bu çocuklar? 10 sene sonra bu iki çocuk grubu büyüdüğünde bu çocuklar arasındaki fark ne gibi sorunlar yaratacak? Bunun gailesini çekmiyor muyuz?” sorularını  gündeme getirdi.

Erhürman açıklamasında şu ifadelere de yer Verdi:

“Sağlıkta parası olan özel hastaneden hizmet alıyorken, parası olmayan sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Peki bu konularda Cumhurbaşkanı liderlik, öncülük yapamaz mı? Hükumetlerle koordinasyon içerisinde çalışıp sorunların aşılması için önderlik yapamaz mı? Bu makam önümüzdeki 5 yılda bir yandan müzakereleri çözümle sonuçlandırmak için çaba gösterirken diğer yandan da dışarıdaki ve içerideki her soruna müdahil olacak. Bakanlık Kuruluna da, Cumhuriyet Güvenlik Kuruluna da başkanlık edecek ve bu makam aktif hale gelecek.”

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Son Güncelleme: 08.03.2020 23:44
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