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Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı her rengi kucaklayan bir makam olmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının her rengi kucaklayan, tüm renkleri bir arada zenginlik içerisinde yaşatan bir makam olması gerektiğini kaydetti. 

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:30
Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı her rengi kucaklayan bir makam olmalı”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının her rengi kucaklayan, tüm renkleri bir arada zenginlik içerisinde yaşatan bir makam olması gerektiğini kaydetti. 
CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Alevi Kültür Derneği’ni ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu. Pandemi sürecinin yıllardan beri birikmiş sorunları gün yüzüne çıkardığını dile getiren Erhürman, sağlık ve kamu hizmetlerinin yetersizliğiyle birlikte ülke ekonomisinin de ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunun herkes tarafından görüldüğünü ifade etti. 


“DAHA HAREKETLİ, DAHA GENİŞ KADROLARLA ÇALIŞAN BİR MAKAM…”
Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından farklı bir Cumhurbaşkanlığı modeline ihtiyaç duyulacağını söyleyen Erhürman, “Çok daha hareketli ve daha geniş kadrolarla çalışan bir Cumhurbaşkanlığı makamı gerekli. Buna, ‘her alanda liderlik’ diyoruz” dedi.


“BİR GRUBU TEMSİL EDER GİBİ DAVRANMAYACAĞIZ”

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Bu ülkede artık birlik olunabilecek bir yapı yaratmak istediklerini dile getiren Erhürman, seçilmeleri halinde, bir grubu temsil eden bir lider gibi davranmayacaklarını, herkesi kucaklayan ve tüm renklerin sorunlarına sahip çıkan, tüm renkleri bir arada yaşatan bir makam yaratacaklarını söyledi. Federalizme vurgu yapan Erhürman, birliği ve çokluğu sağlayıp herkesin kendi kimliğiyle yaşayabileceği bir ideal üzerinde durduklarını dile getirdi. 


“MARAŞ ÇÖZÜM VİZYONU ÇERÇEVESİNDE, ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN OLMALI”
CTP lideri Tufan Erhürman, Maraş’ı açacak anahtarın belli olduğunu, bu anahtarın çözüm vizyonu çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun olması gerektiğine işaret etti. Maraş’ın uluslararası hukuk dışına çıkılmadan açılması gerektiğini ifade eden Erhürman, aksinin duvara toslamak olacağını kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 31.08.2020 13:10
Anahtar Kelimeler:
Siyaset
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