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Erhürman: Cumhurbaşkanı sporun da gailesini çekmeli!

• “Hükümetler değişse bile spor bir devlet politikası olmalı. 5 yıl istikrarlı görev süresi olan Cumhurbaşkanı’nın bu konuların da gailesini çekmesi gerekir. Doğrusu budur.” • “Ödül ve teşviklerle birlikte sporcularımızın önüne yeni hedefler koyacağız. Cumhurbaşkanı bunların gailesini çekiyorsa, süreci takip eder. Doğrusu budur”

28 Eylül 2020 Pazartesi 14:19
Erhürman: Cumhurbaşkanı sporun da gailesini çekmeli!
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Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yanlış ve geç kalmış kararlar sayesinde Corona virüsünün sadece sağlık, ekonomi, iş yaşamı ve eğitimi değil, sporu da durma noktasına getirdiğini belirtti. Erhürman, ‘içte ve dışta liderlik’ yapması gereken Cumhurbaşkanı’nın sporun da gailesini çekmesi gereğine vurgu yaptı.

CTP lideri Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ‘Vizyon Futbol’ programına katılarak Hüseyin Kıral ve Haldun Oktay’ın sorularını yanıtladı, önemli mesajlar verdi.

Erhürman ülke futbolunda yaşananları ülkede yaşanan gelişmelerden ayrı değerlendirmenin mümkün olmadığını vurguladı ve sürecin kötü yönetilmesi sonucu çok kötü bir noktaya gelindiğini söyledi.

“OTORİTELER KAYBOLDUĞU ANDA, BAŞKA OTORİTELER ORTAYA ÇIKAR”

Futbolcuların ve antrenörlerin futbol oynamak istediklerini anımsatan Erhürman, bu konuda hükümetin sessiz ve tavırsız kaldığını belirtti.  Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu’nun devlet kurumlarına yazı gönderip sorular sorduğunu, ancak yanıt dahi alamadığını anlatan Erhürman, “Sen devlet olarak yanıt vermezsen, o da kendi tedbirlerini kendisi almaya başlar. Otoriteler kaybolduğu anda, başka otoriteler çıkar ortaya” dedi.

“SPORDA DIŞARIYA NASIL AÇILABİLİRİZ?”

Programda Kıbrıs Türk sporcusunu dünyaya açmanın yollarını bulmak gerektiği üzerinde de duran Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamı altında bir spor komitesi kuracağını yineledi. Erhürman, “Komite, dünya ile irtibat kuracak, bu işin diplomasisini yürütecek, lobisini sürdürecek bir ekip olacak. İki Toplumlu Spor Komitesi için de ayrıca girişim yapacağız” dedi.

Erhürman, Komite’nin Spor Yasası gibi orta ve uzun vadeli proje gerektiren işler konusunda da Cumhurbaşkanlığı’nı beslemesi gereğine işaret etti.

Hükümetler değişse bile sporun bir devlet politikası olması gereği üzerinde duran Tufan Erhürman, 5 yıl istikrarlı görev süresi olan Cumhurbaşkanı’nın bu konuların da gailesini çekmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkemizde özellikle bireysel sporlarda çok sayıda başarılı sporcu bulunduğuna da dikkati çeken Erhürman, “Ödül ve teşviklerle birlikte sporcularımızın önüne yeni hedefler koyacağız. Sporcularımız bilecek ki, şunu yaparsam şu kadar teşvik alacağım. Şimdiden önüne hedef koymamız lazım. Cumhurbaşkanı bunların gailesini çekiyorsa, süreci takip eder. Doğrusu budur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Adayı Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman
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