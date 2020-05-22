banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.155
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2994
EURO
7.4179
banner339
Kaçak kumar oynadılar
KAÇAK KUMAR OYNADILAR
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

Erhürman: “Cumhurbaşkanı devlet politikalarında koordinasyon görevi üstlenmeli”

22 Mayıs 2020 Cuma 18:47
Erhürman: “Cumhurbaşkanı devlet politikalarında koordinasyon görevi üstlenmeli”
banner337
banner345

“KIBRIS TÜRK HALKI KENDİ BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ YAZDI”

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümetlerin görevlerinin kısa olmasından dolayı devlet politikalarının uzun vadeli olamadığını, bu durumlarda Cumhurbaşkanının devlet politikası gerektiren konularda koordinasyon görevini üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman, koronavirüsle mücadele sürecinde Kıbrıs Türk halkının kendi başarı öyküsünü yazdığını belirterek “Ben Kıbrıs Türk halkıyla gurur duydum. Dünyanın birçok yerinde bizim halkımız gibi sorumluluk bilinci ile hareket etmiş bir halk ben görmedim. Eve kapanmayla kalmadılar, sürekli sosyal medya üzerinden birbirlerini uyardılar, kurallara uymayanları kınadılar. Bu da bize bir başarı getirdi” dedi.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Tufan Erhürman, katıldığı Kanal T’deki Haber Zamanı programında, ülkede yönetimin bilimsel esaslar üzerinden olması, orta ve uzun vadeli çalışmalar yapılması gerektiğini ancak siyasi istikrarsızlığın burada sorun yarattığını kaydetti.

Erhürman, “Bu noktada da dönüp dönüp siyasi istikrar meselesine geliyoruz. Devlet politikalarını oluşturamama meselesine geliyoruz. Hükümetlerin değişmesiyle, değişmeyecek devlet politikaları sahibi olma sıkıntımıza geliyoruz. Hükümetlerin görev süresi, madem ki bu kadar kısa, Cumhurbaşkanı’nın daha aktif olarak devrede olması ve bu devlet politikasını gerektiren konularda koordinasyonu üstlenmesi gerekiyor” dedi.

İktidarda oldukları dönemde kamu reformu ile ilgili taslak hazırladıklarını ve meclise gönderdiklerini belirten Erhürman, “Kamu reformu geçmediği sürece, müdürler, müsteşarlar sürekli değişiyor, kurumsal hafıza gidiyor. Ve biz her defasında bütün filmleri, başa sarıyoruz” diye konuştu.

“YANGIN ÖNLEMLERİ ZAMANINDA ALINMADI”

Son dönemde yaşanan yangınlarla ilgili hükümeti tüzükte belirtilen tedbirleri zamanında yerine getirmemekle eleştiren Erhürman, şöyle konuştu:

“Orman yangınları ile ilgili bir tüzük var. O tüzükle, neyin ne zaman yapılacağı, orman yangınları riskinin arttığı dönemde, hangi tedbirlerin alınacağı düzenlenmiştir. O tüzük içerisinde çok açık bir şekilde 1 Nisan ile Kasım ayı arasında, görev yapmak üzere geçici görevli insanlar ‘Yangın Hazır Kuvvet Ekibi’ adıyla görevlendiriliyor. Bu insanların görevi, yangın ihtimaline karşı önleyici, gerekli ön hazırlıkları yapmak. Yani temizlik çalışmaları yapmak ve şeritler açmak gibi.

banner341
13 tane gözlem kulesi var ve bu 13 kule bu dönemde 24 saat gözlem yapıyor. Bu ekibin ne zaman göreve geleceği ve görev süresinin ne zaman biteceği de bellidir. Bu işi biz kendi hükümetimiz döneminde Bakanlar Kurulu kararını 13 Mart tarihinde aldık ve 1 Nisan tarihinde bu insanları görevlendirdik. Bu sene ancak 4 Mayıs’ta alınabildi karar ve 15 Mayıs’ta da fiilen bu çalışmalar başladı. 1 Nisan’da bu insanlar alınmış olsa ve temizlik çalışmalarını, en azından önleyici faaliyetleri yapsalar, gerekli eğitimlerini alıp kulelerde de görevlerine başlasalar bu yangınlar yaşansa bile, belki de daha etkili bir müdahale yapılabilecekti.”

“BAZI SEKTÖRLERE DESTEĞE DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ”

Bazı sektörlere ekonomik katkı yapılmaya devam etmesi gerektiğini de dile getiren Erhürman, bazı iş alanlarında iş yerlerinin açılması halinde beldi de daha fazla zarar edeceğini kaydetti.

Erhürman, “Evet bazı sektörler eski performansına dönmese de yüzde 60-70’lerde devam ediyorsa tamam. Ama bazı sektörlere desteğe devam etmek zorundayız. Bir sektör batmaya başlarsa, domino etkisi yapacak. İşçi çıkarmayı yasaklayarak sorun çözülmüyor. İnsanlar bir ay idare eder. Şimdi biz bu insanların batmasını mı seyredeceğiz?” dedi.

“KAPILARIN KAPATILMASI ESNASINDA TEMAS KURULMALIYDI”

Geçiş noktalarının yeniden açılması ile ilgili ise Erhürman, “Burada kapılar kapanırken, zaten işler hatalı oldu. Çünkü temas kurulmadan, ansızın duyduk ki, Güney Kıbrıs karar aldı ki bazı kapıları kapıyor, ondan sonra bizim Bakanlar Kurulu karar aldı, geriye kalan 5 tane kapıyı kapatıyor. Tüm bunlar da istişare edilmeden yapılıyor. Süreç içerisinde de biz defalarca çağrı yaptık, burada bir adadayız, bu adada virüs sınır tanımaz. Bu adada şu anda ortak bir sorunu paylaşıyoruz. Ama bunun için de hep işaret ettiğimiz, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi oldu. Ama bu komite de arzu ettiğimiz oranda verimli çalışmadı. Bugüne kadar verimli oldu mu, herhangi bir veriyi çıkıp da paylaştı mı, ne yazık ki hayır” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN BAŞARI ÖYKÜSÜ”

Ülkede koronavirüsün yayılmasının durdurulmasında hükümetin değil Kıbrıs Türk toplumunun başarı öyküsü yazdığını kaydeden Erhürman, “Bu toplum kendi başarı öyküsünü yazdı. Eğer söyleyecekseniz, doğru adresi gösterin. Ben Kıbrıs Türk halkıyla gurur duydum. Dünyanın birçok yerinde bizim halkımız gibi sorumluluk bilinci ile hareket etmiş bir halk ben görmedim” dedi.

Erhürman, krizin tek elden yönetilmemesini, birden çok bilim kurulu olmasını eleştirdi.

Son Güncelleme: 22.05.2020 19:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başçeri ve Sucuoğlu’ndan Lapta Huzurevi’ne bayram ziyareti
Başçeri ve Sucuoğlu’ndan Lapta Huzurevi’ne bayram ziyareti
Başbakan Tatar, personelle bayramlaştı
Başbakan Tatar, personelle bayramlaştı
İki ithal sebzede limit üstü bitki koruma ürünü bulundu
İki ithal sebzede limit üstü bitki koruma ürünü bulundu
Dikmen'de yangın...
Dikmen'de yangın...
Girne’de bir genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi
Girne’de bir genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi
Edremit’te yangın
Edremit’te yangın
Akıncı ile Erdoğan arasında bayram mesajı teatisi
Akıncı ile Erdoğan arasında bayram mesajı teatisi
Özersay: “Kapıları bunca emeği sıfırlamadan açmak istiyoruz”
Özersay: “Kapıları bunca emeği sıfırlamadan açmak istiyoruz”
Kamu-iş İşçilerin Bayram Ödeneğinin Verilmemesini Eleştirdi
Kamu-iş İşçilerin Bayram Ödeneğinin Verilmemesini Eleştirdi
Din Görevlileri Derneği Bayramda Önlemlere Uyulması Çağrısında Bulundu
Din Görevlileri Derneği Bayramda Önlemlere Uyulması Çağrısında Bulundu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim