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Erhürman: “CTP’nin vizyonu ortadadır, bunları samimiyetle görüşür”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin koalisyon görüşmeleri açısından herhangi bir kapıyı kapatmadığını vurguladı.

08 Şubat 2022 Salı 19:30
Erhürman: “CTP’nin vizyonu ortadadır, bunları samimiyetle görüşür”

CTP’nin vizyonunun ve ilkelerinin ortada olduğunun altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP’nin ne söylediği de bellidir. Bunları samimiyetle görüşür” dedi. Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kimse bizim söylediklerimizi çarpıtmaya kalkmasın. Kimse gereksiz yeni gerginlikler üretmeye kalkmasın. Bu halk yeterince sıkıntıdadır” dedi.

“CTP İLE KOALİSYON DÜŞÜNÜLÜRSE, İLKELERİMİZİ MASAYA KOYARIZ”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, seçimden 3-4 ay önce ‘CTP ile hükümet kurmak mümkün değil’ sözlerini hatırlatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sayın Sucuoğlu, CTP ile hükümet kurarsam, bunu kendi kendime dahi anlatamam demişti” diye konuştu. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, 23 Ocak’ın hemen ardından Anadolu Ajansı’na verdiği ilk demeci de hatırlatan Erhürman, Sucuoğlu’nun, ‘Biz UBP’ye yakın, bizim görüşlerimizi destekleyecek bir partiyle yol haritasını çizeceğiz’ dediğini de hatırlattı. Kendilerinin hiçbir zaman ‘Biz görüşme bile yapmayız’ demediğinin altını çizen Erhürman, CTP ile koalisyon düşünülmesi durumunda, parti olarak ilkelerini masaya koyacaklarını vurguladı.

“BİZİM TARZIMIZ HİÇBİR ZAMAN ÖNCE BAKANLIK SAYISI ÜZERİNDEN PAZARLIK OLMADI”

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İlk olarak ilkeler üzerinde uyum olup olmadığına bakılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Bizim tarzımız hiçbir zaman önce bakanlık sayısı üzerinden pazarlık olmamıştır” dedi. Oy kullanan her 3 seçmenden birinin CTP’ye oy verdiğini kaydeden Erhürman, “Vizyonumuz çerçevesinde birlikte çalışabileceksek, güven duyabileceksek, çalışırız” diye konuştu. İstikrarı sağlayacak durumun milletvekili sayısı olmadığını belirten Erhürman, partilerin birbirine güvenip güvenemediği ve ilkeler üzerinde uzlaşıp uzlaşmaması olduğunu kaydetti. CTP’nin Nisan 2020’den beri ekonomik kriz olduğunu söylediğini yineleyen Erhürman, kriz masası önerisini de kendilerinin getirdiğini hatırlattı. “Hiçbir noktada ön yargılı davranıp da hükümet kurmayız demedik. Sayın Faiz Sucuoğlu ile kahve de içtik. Basına da sorulduğunda söyledik” diye konuşan Erhürman, CTP’nin herhangi bir şekilde görüşmeden kaçmayacağına dikkat çekti.

“SİYASİ OLGUNLUK GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Acı reçete” uygulanmasını yanlış bulduklarının da altını çizen Erhürman, 2018 yılında dörtlü hükümet döneminde yaptıkları icraatları aktardı. “Bütün seçim boyunca iktidar bizim işimiz diyen bir UBP vardı. 24 vekil çıkarıyorsan, birçok koalisyon ihtimali var mecliste. Bir anda ‘hükümet kurulmayabilir’ endişesine kapılıp da erken seçim gibi bir lafı 24 vekille eder misiniz? Bu normal bir şey midir?” diye soran Erhürman, kendilerinin siyasi olgunluk göstermeye devam edeceklerini vurguladı. Kurulacak olan hükümetin ilk işinin ekonomi olması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, ek bütçenin meclise bir an önce gelmesi gerektiğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının, ekonomik olarak en sıkıntılı dönemden geçtiğini söyleyen Erhürman, 2022 yılının ekonomik açıdan hiç de parlak görülmediğini belirtti.

“KİMSE GEREKSİZ YENİ GERGİNLİKLER ÜRETMEYE KALKMASIN”

Erhürman, “CTP koalisyon görüşmeleri açısından herhangi bir kapıyı kapatmış değildir ama ne söylediği de bellidir. Bunları samimiyetle görüşür” diye konuştu. CTP’nin görüşmeler sonucunda bir hükümetin içinde yer alması durumunda ekonomiyle ilgili ne söylediyse, bunları yapmak için elinden gelen çabayı göstereceğinin altını çizen Erhürman, CTP’nin muhalefette kalması durumunda ise halkın lehine olacak işlere destek vereceklerini ifade etti. Erhürman, “Kimse bizim söylediklerimizi çarpıtmaya kalkmasın. Kimse gereksiz yeni gerginlikler üretmeye kalkmasın. Bu halk yeterince sıkıntıdadır. Hepimizin üzerine düşen, bu halkın sıkıntılarını bir an önce mümkün olduğunca hafifletecek işleri hızla hayata geçirmektir” dedi.

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Son Güncelleme: 08.02.2022 21:37
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