Erhürman: “CTP oy oranını ve milletvekili sayısını yüzde 50 artırdı”

“CTP BU SEÇİMDEN ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKTI, MECLİS’TE ÇOK GÜÇLÜ BİR TEMSİLİYET ORTAYA KOYACAK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin seçim sonuçlarına bakıldığında gerek oy oranını gerekse milletvekili sayısını yüzde 50 artırdığını söyledi.

Sonuçların Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Erhürman, “CTP bu seçimden çok güçlü bir şekilde çıkmıştır, Meclis’te çok güçlü bir temsiliyet ortaya koyacaktır” dedi.

Erhürman, parti genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Sandıkların yaklaşık yüzde 80’inin açıldığını belirten Erhürman, genel durumun aşağı yukarı ortaya çıktığını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkına sergiledikleri demokratik olgunluk için teşekkür eden Tufan Erhürman, “CTP’ye gösterdikleri teveccüh için de teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Sonuçlar gösteriyor ki biz ana muhalefet görevini üstleneceğiz Meclis’te” ifadelerini kullanan Erhürman, CTP’nin sonuçlara bakıldığında gerek oy oranını gerekse milletvekili sayısını yüzde 50 veya biraz üzerinde artırdığını söyledi.

“CTP MİLLETVEKİLİ SAYISINI VE OY ORANINI EN FAZLA ARTIRAN PARTİ”

CTP’nin bu sonuçlara göre milletvekili sayısını ve oy oranını en fazla artıran parti olduğunu dile getiren Erhürman, sonuçları parti yetkili organlarında yarından itibaren değerlendirmeye başlayacaklarını belirtti.

CTP’nin ortaya koyduğu politikalar ve vizyonun, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşması ve ekonomik kalkınma vizyonunun halktan çok ciddi bir teveccüh gördüğünü ifade eden Erhürman, Meclis’te çok güçlü bir grupla yer alacaklarını ve bu politikaların hayata geçmesi için çalışmaya yarından itibaren devam edeceklerini söyledi.

Erhürman, CTP’nin çok güçlü bir kadroyla halkın karşısına çıktığını ve bu sonuçlarından ardından da daha da güçlenerek, gerek vizyonlarını hayata geçirme, gerekse kadrolarını zenginleştirmek konusunda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sonuçların Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyen CTP Genel Başkanı Erhürman, “CTP bu seçimden çok güçlü bir şekilde çıkmıştır, Meclis’te çok güçlü bir temsiliyet ortaya koyacaktır” şeklinde konuştu.

“CTP MECLİS’TE HALKIN TEMEL DİREĞİ OLACAK”

Erhürman, içinden geçilmekte olan kriz sürecinde CTP’nin Meclis’te halkın temel direği olarak görevini yerine getireceğini belirtti.

“CTP İÇİN BAŞARI ELBETTE BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKMAK VE HÜKÜMETİ KURMAK”

“Bu oranları CTP başarı olarak değerlendiriyor mu?” sorusuna yanıt veren CTP Genel Başkanı Erhürman, şunları kaydetti:

“Başarı kriteri herkese göre değişir. Ama bizim tespit ettiğimiz, halkın da tespit ettiği bir şey var: Biz oy oranımızı da milletvekili sayımızı da yüzde 50 veya daha fazlası olarak artırmış durumdayız. Ama CTP için başarı elbette birinci parti olarak çıkmak ve hükümeti kurmaktır.”

Seçim süreci boyunca “Bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için seçime giren insanlarız” dediklerine dikkat çeken Erhürman, “Elbette bir şey yapmak adına birinci parti çıkmak ve hükümet kurmak bizim için temel başarı kriteridir. Bu yolda da yapacaklarımızı halkımıza daha fazla anlatarak, daha örgütlü çalışarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“YANLIŞLAR YAPILMAYA DEVAM EDİLİRSE ÇOK SERT MUHALEFET ORTAYA KOYACAĞIZ”

Nasıl bir muhalefet yolu izleyecekleri sorusu üzerine ise Erhürman, “Muhalefetin yolu açısından değil meselemiz” dedi. Vizyonlarını halkla paylaştıklarını ve halktan teveccüh gördüklerini ifade eden Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Halkımızın dünyayla buluşma isteğini, yoksulluktan kurtulma isteğini görüyoruz. Halkımızın istikrarlı bir yapıya kavuşma talebini görüyoruz. Ve halkla birlikte bizim çok daha fazla yapacak işimiz var. Muhalefetimiz politikalarla ortaya konulacak ama bu halka daha önce yapıldığı gibi yanlışlar yapılmaya devam edildiğinde elbette çok sert bir muhalefet ortaya koyacağız. Umarım o yanlışlar yapılmaya devam edilmez.”