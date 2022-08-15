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Erhürman, CTP Maraş Örgüt Binası'nın Açılışına Katıldı

15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:30
Erhürman, CTP Maraş Örgüt Binası'nın Açılışına Katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Maraş Örgüt binasının açılışına katıldı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Erhürman açılış törenindeki konuşmasında, "CTP adayı Süleyman Uluçay’ın Mağusa Belediye başkanı olacağını ve Mağusa’nın iyileşeceğini" kaydetti.

Ülkenin sıkıntılı günlerden geçtiğini belirten Erhürman, ülkedeki ekonomik durumun yarattığı tahribattan ve demokraside her gün açılan gediklerden ciddi bir şekilde bunalmış durumda olduklarını söyledi.

Maraş’taki gençlerle ülkenin her yerindeki gençlerin aynı sorunları yaşadığını belirten Erhürman, “Bu sorunları çözmenin sadece bir tek yolu var. Ya hep birlikte mücadele ederiz ya da bu okkanın altında kalırız” dedi.

 1970’ten beri var olan ilkelerle yürümeye devam ettiklerini dile getiren Erhürman, parti olarak odaklarının eşitlik ve insan olduğunu söyledi.

Demokraside ve ekonomide yaratılan tahribatı çözecek tek bir formülün olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu formül bugüne kadar denenmemiş olan formüldür, CTP’nin tek başına iktidarıdır” diye konuştu.

-Uluçay: “Bu yola, sevgiyle hizmet için çıktık”

CTP Mağusa Belediye Başkanı adayı Süleyman Uluçay da konuşmasında, açık Maraş bölgesinin bazı siyasi çevreler tarafından "nasıl olsa bizimdir" diye görülmesini eleştirdi ve “Bunun böyle olmadığını ilk yapılacak belediye seçimlerinde ispatlayacağımızı görüyorum” diye konuştu.

Bu yola sevgiyle hizmet için çıktıklarını kaydeden Uluçay, Maraş için hem belediye seçimlerinin hem de genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok farklı bir anlamı olduğunu düşündüğünü kaydetti.

-Doğruöz: “Hedefimiz sorunların çözümüne yardımcı olmaktır”

CTP Maraş Örgüt Başkanı Yiğit Doğruöz ise bölgedeki sorunlara hakim olduklarını ve birinci hedeflerinin sorunların çözümüne yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

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Son Güncelleme: 15.08.2022 13:23
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