Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Vaktidir gayrı
Neden mi Serdar Denktaş?
Oy namus ve vicdandır
Oy namus ve vicdandır
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
banner376

Erhürman: “CTP, Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu iradeye her zamanki gibi saygılıdır”

11 Ekim 2020 Pazar 21:48
Erhürman: “CTP, Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu iradeye her zamanki gibi saygılıdır”
banner337
banner351

“SEÇİMİN DEĞERLENDİRMESİ DE ÖZ ELEŞTİRİSİ DE MUHTEMELEN SALI GÜNÜ TOPLANACAK PARTİ MECLİSİNDE YAPILACAK”
“İKİNCİ TURDA NE YAPILACAĞININ KARARINI DA PARTİ MECLİSİ VERECEK” 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, “İkinci tura çıkan iki adayı şimdiden tebrik ediyorum. Seçime beklediğimiz katılım gerçekleşmedi. Ancak sonuç itibarıyla Kıbrıs Türk halkı iradesini ortaya koydu. CTP Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu iradeye her zamanki gibi saygılıdır” dedi.
Erhürman, “Seçimin değerlendirmesi de öz eleştirisi de muhtemelen Salı günü toplanacak Parti Meclisinde yapılacak. İkinci turda ne yapılacağının kararını da Parti Meclisi verecek” açıklamasında da bulundu.
CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarını Parti Genel Merkezi’nde izledi. Erhürman’a eşi Nilden Erhürman da eşlik etti.
Sandıkların açıldığı saat 18.00 itibarıyla CTP Genel Merkezi hareketlense de burada daha ziyade sakin bir hava hakim oldu. Partinin bahçesine sonuçların takip edilebileceği dev sine-vizyon da kuruldu.
“HALKIMIZIN BÖLÜNMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ” VURGUSU
Genel Merkeze 17.30 sıralarında gelen Erhürman, basının karşısına 20.30 sıralarında, partililerin alkışlarıyla, “Birlik mücadele dayanışma” sloganlarıyla çıktı.  Tufan Erhürman, açıklamasında, “Halkımızın bölünmesine, parçalanmasına, ayrışmasına müsaade etmeyeceğiz. Halkı bütünleştirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” vurgusunda bulundu. 
BAZI PARTİLİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Açıklaması sırasında Tufan Erhürman’a CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP milletvekilleri ve partinin diğer yetkili isimleri de eşlik etti. Bazı partililerin, Tufan Erhürman’ın açıklaması sonrasında gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. 
“SEÇİME BEKLEDİĞİMİZ KATILIM GERÇEKLEŞMEDİ”

banner341
Tufan Erhürman, “İkinci tura çıkan iki adayı şimdiden tebrik ediyorum. Seçime beklediğimiz katılım gerçekleşmedi. Ancak sonuç itibarıyla Kıbrıs Türk halkı iradesini ortaya koydu. Kıbrıs Türk halkı kendi kararını kendi veren bir halktır. CTP Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu iradeye her zamanki gibi saygılıdır. Biz demokrasiye inanan, bağlı olan bir partiyiz” dedi.
“İÇERİDE DE DIŞARIDA DA BÜYÜK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”
Tufan Erhürman, şöyle devam etti:
“CTP, aslında bunu seçim öncesinde de anlattı. Önümüzdeki 5 yıllık sürecin zorlu bir süreç olduğunu farkındayız. İçeride de dışarıda da büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Parti olarak bu sorunlar karşısında halkımızı koruma çabamıza, sorumlulukla, ciddiyetle devam edeceğiz. Bu dönemde, halkımızın bölünmesine, parçalanmasına, ayrışmasına müsaade etmeyeceğiz. Halkı bütünleştirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.”
“PARTİ MECLİSİ MUHTEMELEN SALI GÜNÜ TOPLANACAK”
CTP’nin 50 yaşında, demokrasinin işlediği, kurumsal bir parti olduğunu kaydeden Erhürman, muhtemelen Parti Meclisi’nin Salı günü toplanacağını söyledi.
Erhürman, “Seçimin değerlendirmesi de öz eleştirisi de Parti Meclisinde yapılacak. İkinci turda ne yapılacağının kararını da Parti Meclisi verecek” dedi.
“BURASI MÜCADELEMİZDE SADECE BİR DURAK. ÖNÜMÜZDE ÇOK DURAKLAR VAR”
CTP’nin bu yolu yürümeye devam edeceğini, her şeyin Kıbrıs Türk halkı için olduğunu kaydeden Tufan Erhürman, “Böyle seçim sonuçlarını çok gördük. Çok başarılı seçim sonuçları gördük. Burası mücadelemizde sadece bir durak. Önümüzde çok duraklar var” şeklinde konuştu.
 

banner360
Son Güncelleme: 11.10.2020 22:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anayasa değişikliği halkoylamasından “hayır” çıktı
Anayasa değişikliği halkoylamasından “hayır” çıktı
Denktaş: “Kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu ülkenin iradesinin gittikçe erozyona uğramasıdır”
Denktaş: “Kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu ülkenin iradesinin gittikçe erozyona uğramasıdır”
YDP Genel Başkanı Arıklı partinin ikinci tur tutumunun Çarşamba günü belirleneceğini söyledi
YDP Genel Başkanı Arıklı partinin ikinci tur tutumunun Çarşamba günü belirleneceğini söyledi
Lefkoşa’da ve Güzelyurt’ta sandıktan ilk sırada Akıncı; Gazimağusa’da ise Tatar çıktı
Lefkoşa’da ve Güzelyurt’ta sandıktan ilk sırada Akıncı; Gazimağusa’da ise Tatar çıktı
Sayım tamamlandı…
Sayım tamamlandı…
Derinya’da taşkınlık yapan Rumların attığı havai fişekler ara bölgede yangın çıkardı…
Derinya’da taşkınlık yapan Rumların attığı havai fişekler ara bölgede yangın çıkardı…
Girne, İskele ve Lefke'deki sonuçlar
Girne, İskele ve Lefke'deki sonuçlar
738 sandıktan 736’sı açıldı…
738 sandıktan 736’sı açıldı…
738 sandıktan 728’i açıldı
738 sandıktan 728’i açıldı
Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarında “evet” ve “hayır” oyları at başı gidiyor
Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarında “evet” ve “hayır” oyları at başı gidiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim