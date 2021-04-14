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Erhürman: “ ‘Çözüm isteyen taraf’ pozisyonumuzu korumalıyız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin 2004’ten bu yana çözümü isteyen taraf konumunda olduğunu ve bunun korunması gerektiğini vurguladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:00
Erhürman: “ ‘Çözüm isteyen taraf’ pozisyonumuzu korumalıyız”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin 2004’ten bu yana çözümü isteyen taraf konumunda olduğunu ve bunun korunması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı’nın tezleri ile 5+1 toplantısına gidilmesi halinde, ‘2004’ten bu yana çözümü isteyen taraf Kıbrıs Türk tarafıdır’ iddiası yıpratılacak ve çözümü istemediğini daha önce göstermiş olmasına rağmen Anastasiadis’e altın tepside, ‘çözümü isteyen taraf ‘ pozisyonu sunulacak” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Başkanı Tufan Erhürman, Mayıs TV’de katıldığı programda, soruları yanıtladı.
 
Cenevre’de ay sonu, Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum, garantör ülkeler İngiltere, Türkiye,  Yunanistan ve Birleşmiş Milletlerin katılımıyla yer alacak olan toplantı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erhürman,  Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in özellikle 2017’de İsviçre’de yapılan toplantılarda siyasi eşitliği temel mesele yaparak çözüme giden yolları kapatmış bir lider durumunda olduğunu vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin referandumda çözüm planına ‘evet’ dediği 2004’ten bu yana çözümü isteyen taraf durumunda olduğunu, bunun, kapsamlı çözüm yanında Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği ve dünya ile de kurduğu tüm ilişkiler açısından da önemli bir zemin teşkil ettiğini söyleyen Erhürman, 2017’de Crans Montana’da çözüme ulaşılması için Türkiye ile birlikte önemli hamleler yaptıklarını belirtti.

“GÜNEY KIBRIS’IN TUTUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK GÖRMEDİK”

Cumhurbaşkanlığı’nın tezleri ile 5+1 toplantısına gidilmesi halinde, “2004’ten bu yana çözümü isteyen tarafın Kıbrıs Türk tarafıdır” iddiasının yıpratılacağını ve çözümü istemediğini daha önce göstermiş olmasına rağmen Anastasiadis’e altın tepside, “çözümü isteyen taraf” pozisyonunun sunulacağı  görüşünü dile getiren Erhürman, bu durumu da Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından doğru bulmadığını ve kabul etmeyeceklerini vurguladı.

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Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununa dair yaklaşımlarında bir değişiklik görmediğini vurgulayan Erhürman, “Bir rahatlık da geldi. Bir şeyleri değiştirmeleri için de üzerlerinde bir baskı yok. BM’de, uluslararası aktörler de Kıbrıs Türk tarafını ikna etme gayretine girdiler” dedi.

“HÜKÜMETTEKİ PARTİLER EKİM SÖZÜNÜ TUTMALI”

Erken seçim konusunda ise Erhürman, “hükümetin bitmiş bir hükümet olduğunu, bitmemiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını” söyleyerek, Hükümet programında erken seçim tarihinin Ekim olarak verildiğini, verilen sözlerin tutulması gerektiğini vurguladı.

“HAYAT PAHALILIĞI SEPETİ İÇİNDE SIKINTILAR VAR”

Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması ile ilgili ise Erhürman, “Bu hayat pahalılığı sadece memura yansımıyor, sosyal sigorta emeklisine de yansıyor. Bu ülkede en düşük geliri elde eden ve yaşı itibarıyla, sağlık harcamaları da en fazla olan o insanlardır. Bu insanların da hayat pahalılığını donduruyorsunuz” şeklinde konuştu.

Hayat pahalılığının ölçüldüğü sepetin içinde sıkıntılar olduğunu da söyleyen Erhürman, “o sepetin içinde Venedik tatili gibi harcamalar var” dedi.


 

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Son Güncelleme: 14.04.2021 18:07
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