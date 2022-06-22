Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mersinlik köyündeki yangın alanına giderek incelemelerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Erhürman’a İskele milletvekili Fide Kürşat, Mağusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu ile Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli eşlik etti.

Yangın alanında BRT’ye konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Ciğerlerimiz yandı, yüreğimiz de yanıyor” dedi.

Dün Lefke’de çıkan yangının ardından bugün de Mersinlik’te yangın çıktığını ifade eden Erhürman, “Bölgenin ve rüzgârın koşullarından dolayı havadan yapılan müdahalenin de yetersiz kaldığını” söyledi. “Çok ciddi oranda ağacın yandığını” belirten Erhürman, bunun geri getirilmesinin “çok zor” olduğunu kaydetti.

-“Sadece ağaçlarimiz değil, ormandaki tüm canlilarimiz…”

Erhürman, çıkan yangında sadece ağaçların, orman içerisinde yaşam süren tüm canlıların yaşamını yitirdiğini söyleyerek, “Çok ciddi kayıplar var ve sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Havadan müdahale edilmesine rağmen yangının henüz kontrol altına alınamamış olmasının “son derece üzücü” olduğunu söyleyen Erhürman, “Bölgeyi kaybettik diyebileceğimiz kadar vahim görüntüler var” ifadelerinde bulundu.

Dün Lefke’de, bugün Mersinlik’te, Türkiye’de ise Marmaris bölgesinde yangınlar çıktığını aktaran Erhürman, bölge halklarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Erhürman, “Umarım bundan sonra daha hazırlıklı oluruz, araç gereçlerimiz de hazır olur. Eylem planlarının da hazır olması lazım” dedi.