Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman SESKIBRIS web tv’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı

Güncel konulara değinen Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi, bu konuda hükümetin tavrının yanlışlığına değindi

5-6 saat arayla kararların değiştiğini söyleyen Erhürman şöyle devam etti:

“Sağlıkta bir kriz masası şart. Bunu söylüyoruz ama devam ediyorlar. En başta yapılan hatalar meyhane, restoran, cafe ayırımı gibi… Mart ayında yaptıkları hatayı bugün yine yapmaya devam ediyorlar. Meyhane-restoran ayırımı nasıl olacak? Birinde içki var diğerinde yok mu? İçkiyle coronanın ne alakası var?”

Güney’de çalışan işçilerin geçişlerinde yaşanan sıkıntıya da değinen Erhürman, bu konuların birlikte yönetimle çözülebileceğini ifade etti. Erhürman, “İki toplumlu sağlık teknik komitesi nerededir?” diye sordu

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı şeyler için too late..”

“Önümüzde yıl başı olduğu biliniyordu. Bu sürpriz değildi. Hazirandan itibaren bunun planını yapmaları gerekirdi. Ya da yüksek öğretimde ikinci dönemin ne zaman başlayacağı belli değil mi? Eğer devletseniz oturup bunları planlamanız gerekir. Mesela yılbaşında ekonomi canlanabilecek dersin.. Yeni yıla kadar açılmazsın sakin gidersin, yıl başı döneminde önlemlerini koyup açılırsın… Yüksek öğretimde de ayni. Önceden duyurursun tarihleri… Ama ne oldu sen 3 gün karantinasız giriş kararı aldın, bu kez patladı. Aldığın yanlış karar sonrası şimdi durum bu. Şimdi yıl başını kapatıyorsun. Halk dilince buna artık too late (çok geç) deniyor. Tüm bu mesele şu anda alınan kararların doğruluğu ya da yanlışlığı değildir. Karar verme sürecidir kriz yönetiminde esas olan.

“Vakaların kaynağı nedir, bilmiyoruz”

Kendilerinin koronavirüs ile ilgili bir veri olmadığını anlatan Erhürman, “Sizce yıl başı için nasıl bir karar üretilmeli” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Elimizde veri de yok… Nereden geliyor vaka, kaynağı nedir, Güney mi, Türkiye mi? Ben ana muhalefet başkanı olarak bilmiyorum. Şimdi bana yılbaşında açılsın mı kapansın mı diye soruyorsunuz buna bu verileri bilmeden nasıl yanıt verebilirim? Toplumdaki endişeyi elbette ki paylaşıyorum, vaka sayısının artmasından korkuyorum. Ama bu süreci böyle de yönetemezsin. Biz aman sağlığımız diyebiliriz ama öte yandan da işsizlik ve ekonomik sorunlar riski var. İşte bunlar yönetilmelidir”

KAYNAK: SES KIBRIS WEB TV