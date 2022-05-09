Erhürman: “Bu yaşatılanlara hep beraber ‘yeter’ dememiz gerekiyor”

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Gazimağusa’da Maraş bölgesini ziyaret ederek, yurttaşlarla bir araya geldi. Erhürman’a ziyaretinde CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Ziyaretlerinde ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “karşılarında halkla dalga geçen bir yapı bulunduğunu ve bu yapıya karşı mücadele edilmesi gerektiğini” söyledi.

Enflasyonun yüzde 90, gıda enflasyonunun ise yüzde 100’ün üzerinde olduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Erhürman, böylesi zor bir dönemde halkın hükümet krizleriyle meşgul edildiğini dile getirdi.

“GAİLELERİ MEMLEKET VE HALK DEĞİL”

23 Ocak’ta gerçekleştirilen erken genel seçim sürecinde söylediklerini bir kez daha hatırlamak zorunda bırakıldıklarını ifade eden Erhürman, ülkeyi yönetenlerin gailelerinin memleket ve halk olmadığını söyledi. Bu kişilerin bir şey yapmak değil, bir şey olmak derdinde olduklarını kaydeden Erhürman, “Türkiye bizi istiyor, en çok parayı bize veriyor” iddiası üzerinden şekillenen siyasetin son bulması gerektiğini söyledi.

Son 4 ayda UBP, DP ve YDP’nin 3 kez hükümet kurduğunu anımsatan Erhürman, bu kişilerin şimdi Faiz Sucuoğlu değil, bir başka UBP’li vekilin başkanlığında 4’üncü hükümeti kurma hazırlığında bulunduklarını ve aynı felaketin bir kez daha yaşatılacağını vurguladı.

“GELECEĞİMİZİ KORUMANIN YOLU BU ZİHNİYETTEN UZAKLAŞMAKTIR”

Halkı dikkate almayan bu yapıya karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Erhürman, “Geleceğimizi, çocuklarımızı ve torunlarımızı korumanın yolu bu zihniyetten uzaklaşmaktır” dedi.

Ülkenin yurttaşı olan herkesin bu mücadeleyi vermesi gerektiğini işaret eden Erhürman, herkesin dayanışma içinde bu yapıya karşı ‘yeter’ demesi gerektiğini söyledi. Kapalı Maraş’a şov yapmak için ilgi gösterenleri bir de açık Maraş’ta yaşayan insanların dertleriyle yüzleşmeye davet eden Erhürman, bu bölgede üretim yapan insanların desteklenmesi gerektiğini belirtti.