Erhürman: “Bu ülkenin turizmi, casino turizminden ibaret değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Dome Otel çalışanlarını, Doğan Türk Birliği’ni ve Türk Ocağı Limasol Spor Kulüplerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Erhürman, Doğu Akdeniz’de hidrokarbonun çıkmasıyla bütün büyük devletlerin gözünün buraya çevrildiğini söyleyerek, “Bu zor koşullar altında bu ülkede var olmanın ve kimliğimizi, kültürümüzü geliştirerek var olmanın yollarını bulmak zorundayız” dedi.

“KENDİ AYAKLARIMIZ ÜZERİNDE DURAN BİR YAPIYI YARATABİLİRİZ”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman konuşmasına şöyle devam etti:

“Önümüzdeki 5 yılı çok önemsiyoruz. Bize ‘içteki işleri hükümetler halletsin’ diyorlar. Biz 15 ay hükümette kaldık, 4 partiyle koalisyon kurduk. O 4’lü koalisyonun daha 3’üncü ayında hükümet düştüydü düşecekti tartışmaları başladı. O baskının altında yapmak istediğimiz pek çok şeyi yapamadık. Pek çok şeyi yapabilmiş olmamıza rağmen. Biliyoruz ki önümüzde 4-5 senelik bir görev süresi olursa, biz bu ülkede kendi ayaklarımız üzerinde duran bir yapıyı yaratabiliriz. Hükümetlerin bu kadar istikrarsız olduğu bir yapıda bu imkânsız. Sayın Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı döneminde 5 yılda 5 Başbakanın değiştiği bir ülkede, hükümetlerden yapmalarına ihtiyaç duyduğumuz şeyleri tam olarak yapabilmelerini beklemek elbette mümkün değil.”



“TÜRKİYE’YLE YENİ BİR EKONOMİK DÜZLEM KURMAMIZ LAZIM”

Kıbrıslı Türkler turizmde verdikleri hizmetlerle, turistleri buraya davet edebilecek kapasiteye sahiptir. Bu ülkenin turizmi sadece casino turizminden ibaret değildir. Bu ülkede doğa da, kum da, güneş de, tarih de, gastronomi de vardır. Bu ülkede sağlık turizmi de, spor turizmi de mümkündür ve biz turizmdeki çeşitliliğimizi artırdıktan sonra, dünyadaki sınırlarla mücadele edip de daha fazla turistin adamıza, ülkemize gelmesini sağladıktan sonra turizmden gelirimizi de artırabiliriz. Turizmden yılda 960 milyon Dolar gelirimiz vardır ve Türkiye Cumhuriyeti’nden 2019’da altyapı için gelen toplam para 9 milyon 400 bin TL’dir. Şu anda Girne Limanı’ndaki mendireğin tamiri için 10 milyon TL’ye ihtiyaç var. Bizim Türkiye’yle yeniden konuşmamız lazım. Bizim Türkiye’yle bu protokoller düzeni artık iflas etmiştir. Yeni bir düzlem kurmamız lazım. Türkiye’den buraya daha çok ve casino turizmi dışında da turist gelmesi lazım. Türkiye’den buraya daha çok ve daha kaliteli öğrenci gelmesi lazım. Bizim burada ürettiğimiz malları Türkiye’ye daha çok satmamız lazım. Bu yollar açılırsa, bizim Türkiye’den gelecek olan 9 milyon 400 bin TL’ye de ihtiyacımız olmaz. Biz kendi ayaklarımız üzerinde dururuz ve çözüme de hazırlanırız. Bizim temel hedefimiz budur.”