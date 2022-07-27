Erhürman: “Bu arkadaşlar burada olduğu sürece, sorunların çözülmesini kimse beklemesin”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, mevcut hükümet devam ettiği sürece kimsenin sorunlarının çözümünü beklememesi gerektiğini söyledi.

“Ne yaptıklarını bilmeyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu” belirten Erhürman, kamu ile özelin birbirine düşürülerek, memleketin yönetilmeye çalışıldığını iddia etti.

Açıklama yapmaktan ve dava açmaktan nefes alamaz duruma geldiklerini ifade eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketi zarara uğratanlardan hesap soracaklarını dile getirdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı programda hükümete eleştirilerde bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Basiretsiz, beceriksiz ve halkın gailesini çekmeyen bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi.

-“ Ne yaptıklarını bilmedikleri çok açık “

“Adına hükümet denilen yapının işlerine, çok fazla anlam yüklemeye çalışmanın gerekli olmadığını” belirten Erhürman, günlük kararlar alındığını ifade etti.

“Ne yaptıklarını bilmedikleri çok açık” diyen Erhürman, ihalesiz akaryakıt alımıyla ilgili açtıkları davayı hatırlattı.

Erhürman, “Biz gittik ihalesiz akaryakıt alımına ilişkin dava açtık, davanın görüşüleceği gün kararı yürürlükten kaldırdılar. Ardından başka yasa gücünde kararname çıkarttılar. Mecbur kaldık, başka dava açtık” dedi.

Meclis’ten geçen ek bütçede, hayat pahalılığının bu kadar çıkacağının zaten öngörüldüğüne vurgu yapan Erhürman, ortada sürpriz bir durumun olmadığını belirtti. Herkese hayata pahalılığının verileceğinin söylendiğini de anımsatan Erhürman, kesintilerle ilgili kararın değiştirilme gerekçesinin inandırıcı olmadığını belirtti.

-“Basiretsiz, beceriksiz ve bu halkın gailesini çekmeyen bir yapı”

Kesintilerin nasıl yapılacağıyla ilgili hiçbir hesabın da yapılmadığını söyleyen Erhürman, bir gecede nasıl kaynak bulunduğunu sordu.

İnsanların artık bu yapıya güven duymadığına vurgu yapan Erhürman, “Yarın bunlar tekrardan yasa gücünde kararname çıkarıp, kesinti yaparlar mı diye soruyor insanlar. Elindeki kaynakların ne olduğunu şeffaf bir şekilde paylaşmayan bir yapı var” dedi.

Kesintilerle ilgili çıkarılan yasa gücünde kararnamede de görüldüğü gibi, dört işlemi bile yapamayacak durumda bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu savunan Erhürman, Maliye’de para olduğunu söyledi.

-“Kamu ile özeli birbirine düşürerek memleketi yönetmeye çalışıyorlar”

Belirlenen asgari ücretin, kesinlikle kabul edilemez olduğunu da vurgulayan Erhürman, ödeyemeyecek duruma gelen işletmelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Günlerdir özel sektörle kamu çalışanının birbirini ‘yediğini’ belirten Erhürman, “Kamu ile özeli birbirine düşürerek, memleketi yönetmeye çalışıyorlar. Bu oyuna gelmeyin” diye konuştu.

İhtiyaç duyan özel sektöre destek verilmesi gerektiğini yineleyen Erhürman, desteğin ihtiyaçlı olanlara verilmesi gerektiğini, herkesin aynı sepete koyulamayacağını kaydetti. Erhürman, “adına hükümet denilen yapının, gaflet içinde bulunup da tekrardan yasa gücünde kararname getirmeye kalkmaması” çağrısında bulundu.

Çalışma Bakanının asgari ücretle ilgili bir hafta içinde yaptığı üç farklı açıklamayı da eleştiren Tufan Erhürman, “Aynı konuda 3 farklı açıklama yapılabilir mi? Bu sizin inisiyatifinizde de değildir. Bu hukuktur. Ne yapmanız gerekiyorsa, onu yaparsınız. Hayatınızda kendinizi, asgari ücretle geçinen ve çocuğu olan birinin yerine koydunuz mu? Bu insanlar, bu ülkenin gailesini çekmiyor” diye konuştu.

İçinde bulunulan dönemde sürekli davalar açmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Erhürman, “Sürekli olarak bunlarla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Neresinden tutsan elinizde kalacak bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi. Erhürman, açıklama yapmaktan ve dava açmaktan nefes alamaz duruma geldiklerini belirtti.

-“Memleketi zarara uğratanlardan hesap soracağız”

Asgari ücrette, neden 8 bin 600 TL’nin üzerine çıkıp da, ödeme güçlüğü çeken yerlerin desteklenmediğini soran Erhürman, halkın kafasında bu yapıya ilişkin zerre güven olmadığını söyledi.

İhalesiz akaryakıt alımı konusunda devletin zarara uğratıldığının çok açık olduğuna işaret eden Erhürman, “Biz geleceğiz ve zarara uğratanlardan hesabı soracağız” dedi.

Ellerinde, devletin zarara uğratılmasının belgesinin olduğunu kaydeden Erhürman, söz konusu belgelerin gizli olmadığını ve yayınlanması gerektiğini söyledi.

Erhürman, beşinci ve altıncı alımların da yayınlanması gerektiğini dile getirdi.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda da aynı şeyin yapıldığını vurgulayan Erhürman, belirlenen 27 Kasım tarihiyle ilgili de kendileriyle istişare edilmediğini vurguladı. Kesintiler açıklandığında, sendikaların dikkate alınmadığının altını çizen Erhürman, bir gecede yüzde 20 kesinti yapılacağının açıklandığını hatırlattı.

-“Gereken sorular sorulmalıdır”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) eski müdürlerinden Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye alınmamasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Bu arkadaşlar, bu ülkenin yönetiminden gidene kadar, bu sorunlar çözülmeyecek” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kurabilecek makamların da belli olduğunu ifade eden Erhürman, Meclis’te konuyla ilgili birçok kez konuştuklarını belirtti.

Erhürman, “Bu insanlar bizim yurttaşımız. Gerekçe nedir diye sormaktan bile korkuyorsan, sen bu ülkeyi yönetmekten acizsin demektir” diye konuştu. Devlet yetkililerinin, gereken soruları sorma zorunda olduğunu vurgulayan Erhürman, “Senin yurttaşlarının, senden bilgi alma hakkı vardır. Bu arkadaşlar burada olduğu sürece, bu sorunun çözülmesini kimse beklemesin” dedi.