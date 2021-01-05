Erhürman BRT'ye konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, mecliste 19 milletvekili ile temsil edilen Ulusal Birlik Partisi’nin gösterdiği Meclis Başkanı adayının oylamada sadece 13 oy almasını ‘hükümetin sürdürülemeyecek olduğunun göstergesi’ diye niteledi. Erhürman “UBP-DP-YDP hükümeti ölü doğmuştur ve sürdürülemezdir” dedi. Bugüne kadar ülkede ne yaşanmadıysa, bu hükümet döneminde yaşandığını söyleyen Erhürman şunları kaydetti:

“Güven oylaması meselesinde başladık, iktidara mensup milletvekillerinin protestosu ve meclise gelmemesi vardı. Programın okunacağı gün de Sayın Ali Pilli’nin yerine ben girdim de meclis açılabildi. Meclis Başkanlığı seçiminin olduğu gün de Ulusal Birlik Partisi’nin gösterdiği aday, UBP’nin 19 milletvekili varken, 13 kabul oyu aldı. Hükümet 27 sayısı ile kuruludur. 27 nerede, 13 nerede? Bu inanılır gibi değil. Bu meclis tarihinde görülmeyen bir şey. Hayatımızda görmediğimiz şeyleri, son birkaç ayda gördük. Bu hükümetin sürdürülemeyecek olduğunu ve ölü doğduğunu tekrar tekrar gösteriyorlar bize.”

“KENDİ KENDİLERİNE MUHALEFET YAPIYORLAR”

Tüm bu yaşananların bir tür güven oylaması olduğunu da söyleyen Erhürman, hükümetin de UBP’nin de kendi içindeki birlik sağlayamaz halde olduklarını vurguladı. “Bize gerek kalmadı, kendi kendilerine muhalefet yapıyorlar” diyen Erhürman, ortada hükümet olmadığını, kendi kurdukları hükümete hâkim olamadıklarını ve Meclis Başkanı’nı dahi seçemediklerini belirtti.

“BÜYÜK BAŞARI HİKAYELERİ NEREDE?”

Ülkemizde pandeminin nasıl yönetildiğinin vaka sayıları üzerinden değerlendirildiğini söyleyen Erhürman şöyle devam etti:

“Mart ayından bu yana tartıştığımız temel konu pandemi hastanesiydi. Nerede pandemi hastanesi? Mart ayından bu yana mali durum itibariyle kendiniz yapabilecekken hastaneyi, yapmayıp, bu kadar geciktirip ve kendi kurumlarınızı pas geçerek Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptırtıp, 15 Kasım’da da açılışını yaptırdığınız hastane, bugün itibariyle yürürlüğe girdi mi? İşte sağlık bacağı. Hastane ihtiyacı olacağı belli değil miydi? Mart’ta başladı bu iş, 9 ay geçti, hani nerede? Siz hâlâ elektriği ve hemşire eksikliğini mazeret göstererek, binası da orada duran hastaneyi çalıştıramayacaksınız. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içinde bulaş başlayacak. Başka hastalıklardan dolayı Burhan Nalbantoğlu’na gitme ihtiyacı olan insanlar, bundan kaçınmaya başlayacak ve siz sağlığı çok iyi yönettiğinizi söyleyeceksiniz. Büyük başarı hikayeleri yazılmaya çalışılıyor. Hani nerede?”

“İPİN UCU KAÇTI”

Hükümetin aldığı kararlara uyulmadığının yılbaşında açık bir şekilde görüldüğünü söyleyen Erhürman, “Çünkü artık ipin ucu kaçtı. İnsanlar artık sizin kararlarınıza uyma noktasında sıkıntı yaşamaya başladılar. Siz doğru kararları, doğru biçimde alamadığınız için, insanların üzerindeki otoriteniz sarsıldı” dedi. Ekonomi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Ekonomi dediğimiz şey çarşıdır. ‘Siz çarşıya sahip çıkmazsanız, 2021’e girerken maliyeniz de çökecek’ lafını söyle söyle dilimde tüy bitti. Ta Mart’tan görüyorduk bunu. Siz 2.3 milyar TL’lik bir protokol imzaladınız. Bu protokolün içinde özel sektör için kaç paraydı öngörülen? Yoktu. Bugün özel sektör batıyorken, siz gidiyorsunuz 100 milyon altyapı için para ayırıyorsunuz” şeklinde konuştu.