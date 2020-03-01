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Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Erhürman: BM’nin de devre girmesiyle Rum Yönetimi’nin soru işaretleri yaratan kararı kaldırılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhüman Rum Yönetimi’nin sınır kapılarındaki uygulamasını eleştirdi ve Birleşmiş Milletler’in (BM) de devreye girmesiyle soru işaretleri yaratan kararın kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Erhürman: BM’nin de devre girmesiyle Rum Yönetimi’nin soru işaretleri yaratan kararı kaldırılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhüman Rum Yönetimi’nin sınır kapılarındaki uygulamasını eleştirdi ve Birleşmiş Milletler’in (BM) de devreye girmesiyle soru işaretleri yaratan kararın kaldırılması gerektiğini kaydetti.

01 Mart 2020 Pazar 06:34
Erhürman: BM’nin de devre girmesiyle Rum Yönetimi’nin soru işaretleri yaratan kararı kaldırılmalı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhüman , sosyal medyadan da paylaştığı açıklamasında, “Metehan'daki eziyetin nihayet sona erdirilmiş olması sevindirici. Ama bir yandan da gün boyu yapılan uygulamanın ne kadar gereksiz ve tutarsız olduğunun en açık göstergesidir” dedi.

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“Bu uygulama koronavirüs riski sebebiyle gerekli olsaydı bitirilemezdi. Gerekli değilse gün boyu sürdürülmemeliydi” diyen Erhürman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi yapılması gereken, BM'nin de devreye girmesiyle bu bilimsellikten uzak ve soru işaretleri yaratan kararın kaldırılması ve konunun iki toplumlu komitede bilimsel bir yaklaşımla ele alınması. Sevindirici bir nokta da iki toplumdan bireylerin ortaya koyduğu ortak tepki. Bundan sonra da, bu tip anlamsız yaklaşımlarla gereksiz gerginlikler yaratılmasını önlemek için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.”

Son Güncelleme: 01.03.2020 09:38
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanRum Yönetiminin Kapıları Kapatması
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